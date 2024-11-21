Janus Henderson: в 2024 году компании выплатят рекордные дивиденды на $1,7 трлн

По итогам 2024 года компании по всему миру выплатят акционерам дивиденды на общую сумму $1,7 трлн — тем самым они вырастут на 4,2% в сравнении с прошлым годом и достигнут рекордного значения. Такой прогноз содержится в докладе Global Dividend Index, подготовленном британо-американским инвестфондом Janus Henderson.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По подсчетам аналитиков Janus Henderson, в третьем квартале дивиденды выросли на 3,1% в годовом выражении, достигнув рекордных $431,1 млрд. 88% компаний в мире в этом квартале либо повысили дивиденды, либо оставили их без изменений. Активнее всего выплаты росли в Японии (на 14,4%), на развивающихся рынках, куда аналитики компании относят и Китай (на 8,9%), и в Северной Америке (на 8,7%). Конкретно в Китае дивиденды выросли на 15,4%. При этом в некоторых других регионах зафиксировано значительное снижение: на 9,9% в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая), на 7,1% в Великобритании, на 1,6% в Европе (за исключением Великобритании).

Авторы доклада отмечают, что показатели заметно отличаются по секторам: сильнее всего выросли дивиденды в сфере потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости (на 41,7%), секторе телекоммуникаций и медиа (на 35,6%) и финансовой сфере (на 7,7%). При этом они сокращались в таких сферах, как производство сырья (на 26,3%), коммунальные услуги (на 16,1%) и нефтегазовая и энергетическая отрасли (на 5,7%).

Среди компаний лидерами по размеру дивидендов в третьем квартале оказались три китайские корпорации: банк China Construction Bank, мобильный оператор China Mobile и нефтегазовая компания PetroChina. Microsoft занимает четвертое место, Apple — седьмое. Аналитики Janus Henderson отмечают, что значительный вклад в рост дивидендов внесли компании, которые стали выплачивать их впервые в текущем году, прежде всего Alibaba, Alphabet и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Яна Рождественская