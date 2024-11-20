Из окопа в вице-губернаторы

Впервые получить высокий пост в региональной власти может участник СВО, ранее не имевший опыта пребывания на госслужбе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду объявил о грядущем назначении своим заместителем участника президентской кадровой программы «Время героев» Романа Балашова. В статусе вице-губернатора он будет курировать молодежную политику и спорт, а также обеспечивать взаимодействие правительства области с военнослужащими. Господин Балашов, по его признанию, узнал о зачислении в кадровую программу прямо перед штурмом позиций противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращение Романа Балашова с СВО на «гражданку» оказалось для него совершенно неожиданным

Фото: Официальный сайт Правительства Липецкой области Возвращение Романа Балашова с СВО на «гражданку» оказалось для него совершенно неожиданным

Фото: Официальный сайт Правительства Липецкой области

20 ноября во время прямого эфира в соцсетях Игорь Артамонов рассказал, что с начала следующей недели на должность его заместителя будет назначен участник СВО Роман Балашов. На этом посту он будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание, спорт, мобилизационную политику и «все, что касается взаимодействия с военнослужащими». В данный момент за эти сферы отвечает первый замгубернатора Александр Рябченко, работающий в правительстве Липецкой области с 2019 года.

Господин Артамонов выразил надежду, что новый заместитель усилит его команду: «Мы сегодня активно смотрим среди ребят, которые возвращаются, кандидатов на должности на государственной службе и в законодательные органы. У нас скоро выборы в горсовет Липецка и в другие муниципальные органы. Мы бы были очень рады, чтобы ребята туда пришли».

Роман Балашов в 2006 году окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (сейчас — Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина). Больше 15 лет отдал военной службе, воевал в горячих точках. В 2021 году вышел на пенсию по выслуге лет, в сентябре 2022-го был мобилизован на СВО, служил в мотострелковом полку. Был дважды ранен, вернулся на линию боевого соприкосновения. Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу».

Весной этого года, находясь в отпуске после второго ранения, господин Балашов прошел отбор на участие в президентской программе «Время героев». О зачислении на первый поток он узнал перед очередным штурмом позиций противника. «Для кого-то это, возможно, странные ощущения. Только вчера сражался на фронте, а сегодня уже на родине и изучаешь управленческие компетенции. Но адекватный человек понимает, какие задачи в зависимости от обстановки перед ним стоят. И должен уметь перестраиваться»,— вспоминал Роман Балашов в интервью местному изданию «Первый номер». Он рассказал, что во время учебы встретился с «первыми лицами государства», получил новые знания и поучаствовал в культурных мероприятиях.

Стажировку господин Балашов проходил в правительстве Липецкой области. Игорь Артамонов рассказывал, что офицер участвует в заседаниях органов власти по вопросам безопасности, так как имеет «большой опыт принятия непростых решений в кризисных ситуациях».

Непосредственно в ходе прямой линии губернатор дал своему будущему заместителю первое поручение — создать календарь спортивных турниров в память о воинах, погибших в зоне СВО. Такое предложение выдвинул ветеран спецоперации, а ныне глава Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области Евгений Афанасов.

Отметим, что, как правило, участники боевых действий на Украине получают высокие посты в региональных органах власти с учетом уже имеющегося у них опыта государственной службы. Например, в начале ноября врио губернатора Тамбовской области был назначен ветеран СВО Евгений Первышов, который ранее работал мэром Краснодара и депутатом Госдумы. В октябре вице-губернатором Самарской области по вопросам правопорядка и противодействия коррупции стал участник СВО Максим Ковалев, до этого трудившийся в правительстве Вологодской области. Тогда же спикером Тульской облдумы стал депутат Андрей Дубровский, ушедший на фронт всего за полгода до назначения. Роман Балашов может стать первым, кто получит столь высокую должность, не имея за плечами чиновничьего опыта.

Губернаторы «новой волны», к которым относится Игорь Артамонов, хорошо чувствуют «новейшие изменения и тренды» сверху, объясняет кадровое решение липецкого руководителя политолог Владимир Слатинов. Кроме того, в регионах уже можно выделить своего рода специализацию по отношению к СВО, отмечает эксперт: если в соседних с Украиной областях чиновники сами активно вступают в добровольческие отряды, содействующие военным, то в более удаленных от границы субъектах участники боевых действий занимают высокие посты в органах власти.

Сергей Толмачев, Воронеж