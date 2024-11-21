Экспортный груз обернули лицензией
Белый дом обновил порядок выдачи внешнеторговых разрешений
Правительство завершило обновление внешнеторгового регулирования, утвердив своим постановлением правила лицензирования импорта и экспорта товаров, в отношении которых действуют ограничения. Утвержденный порядок фактически станет финальным звеном в адаптации законодательства к новым условиям, которые предполагают отказ от конкурентных принципов при распределении количественных ограничений на ввоз и вывоз в пользу режима ручного управления, а также расширение тарифного квотирования российских экспортных товаров.
Обновление порядка внешнеторгового лицензирования — инициатива главы Минпромторга Антона Алиханова, поддержанная вице-премьером Александром Новаком
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Правительство постановлением №1577 от 18 ноября 2024 года утвердило правила лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Де-факто это инициативное приведение законодательства РФ в соответствие с наднациональной нормой — решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №125 от 24 ноября 2023 года, которым определяется порядок выдачи лицензий и разрешений на ввоз и вывоз продукции. Сам этот порядок также во многом учел потребности РФ в адаптации своей внешней торговли к новым условиям после 2022 года — в частности, за счет появления в нем новых инструментов, таких, как экспортные тарифные квоты, а «приземляющее» его в законодательство РФ постановление правительства, по данным “Ъ”, утверждено Белым домом по инициативе главы Минпромторга Антона Алиханова и при поддержке профильного вице-премьера Александра Новака.
Документ описывает порядок выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на торговлю товарами, в отношении которых введены меры нетарифного регулирования, а также разовых лицензий при вывозе из РФ товаров в рамках тарифных квот (устанавливаются в соответствии со ст. 36 закона «О таможенном тарифе»). Также предусматривается возможность выдачи лицензий в автоматическом режиме для категорий, включенных в единый перечень ЕАЭС товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования (решение ЕЭК №125 предполагало автоматическую выдачу, «если это предусмотрено законодательством страны ЕАЭС»).
Генеральную и разовую лицензии, как следует из постановления, можно будет использовать не дольше года, срок действия последней может быть ограничен сроком действия внешнеторгового контракта, на основании которого она выдается.
Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензий будет принимать Минпромторг. Среди оснований для отказа в документе указаны недостоверные сведения, а также, например, исчерпание тарифной квоты.
Технический по своему наполнению документ фактически завершает перестройку внешнеторгового регулирования РФ: ранее в конце 2023 года правительство внесло изменения в ФЗ «Об основах госрегулирования внешнеторговой деятельности» (ФЗ-164), пополнив список оснований для лицензирования экспортно-импортных операций пунктами об установлении тарифных квот на ввоз и вывоз товаров из России. Тогда же поправки к этому федеральному закону определили новый подход к распределению квот (ст. 23 №164-ФЗ) — возможность распределениях их на конкурсе и аукционе была заменена на «рамочный» пункт о том, что при принятии решения о введении квоты «метод и порядок» ее распределения определяется правительством. Таким образом власти фактически отказались от конкурентных принципов доступа к квотируемой внешней торговле ради ручного управления ею, что вполне соответствует общим принципам эволюции регулирования «чувствительных» отраслей экономики после 2020 года.
Отметим, что в последние месяцы интерес к изменению порядка доступа к квотируемому экспорту проявляли участники зернового рынка, обвинявшие друг друга в манипулировании действующим сейчас «историческим» принципом распределения квот. Еще одним заметным рынком, для которого новое регулирование может оказаться важным, может стать экспорт из РФ минеральных удобрений: летом 2024 года передачи себе права лицензировать такие операции от Минпромторга добивался Минсельхоз, ссылаясь на их отраслевую принадлежность, однако вопрос, по данным “Ъ”, до сих пор остается подвешенным.