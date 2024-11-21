Экспортный груз обернули лицензией

Правительство завершило обновление внешнеторгового регулирования, утвердив своим постановлением правила лицензирования импорта и экспорта товаров, в отношении которых действуют ограничения. Утвержденный порядок фактически станет финальным звеном в адаптации законодательства к новым условиям, которые предполагают отказ от конкурентных принципов при распределении количественных ограничений на ввоз и вывоз в пользу режима ручного управления, а также расширение тарифного квотирования российских экспортных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновление порядка внешнеторгового лицензирования — инициатива главы Минпромторга Антона Алиханова, поддержанная вице-премьером Александром Новаком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Обновление порядка внешнеторгового лицензирования — инициатива главы Минпромторга Антона Алиханова, поддержанная вице-премьером Александром Новаком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство постановлением №1577 от 18 ноября 2024 года утвердило правила лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Де-факто это инициативное приведение законодательства РФ в соответствие с наднациональной нормой — решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №125 от 24 ноября 2023 года, которым определяется порядок выдачи лицензий и разрешений на ввоз и вывоз продукции. Сам этот порядок также во многом учел потребности РФ в адаптации своей внешней торговли к новым условиям после 2022 года — в частности, за счет появления в нем новых инструментов, таких, как экспортные тарифные квоты, а «приземляющее» его в законодательство РФ постановление правительства, по данным “Ъ”, утверждено Белым домом по инициативе главы Минпромторга Антона Алиханова и при поддержке профильного вице-премьера Александра Новака.

Документ описывает порядок выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на торговлю товарами, в отношении которых введены меры нетарифного регулирования, а также разовых лицензий при вывозе из РФ товаров в рамках тарифных квот (устанавливаются в соответствии со ст. 36 закона «О таможенном тарифе»). Также предусматривается возможность выдачи лицензий в автоматическом режиме для категорий, включенных в единый перечень ЕАЭС товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования (решение ЕЭК №125 предполагало автоматическую выдачу, «если это предусмотрено законодательством страны ЕАЭС»).

Генеральную и разовую лицензии, как следует из постановления, можно будет использовать не дольше года, срок действия последней может быть ограничен сроком действия внешнеторгового контракта, на основании которого она выдается.

Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензий будет принимать Минпромторг. Среди оснований для отказа в документе указаны недостоверные сведения, а также, например, исчерпание тарифной квоты.

Технический по своему наполнению документ фактически завершает перестройку внешнеторгового регулирования РФ: ранее в конце 2023 года правительство внесло изменения в ФЗ «Об основах госрегулирования внешнеторговой деятельности» (ФЗ-164), пополнив список оснований для лицензирования экспортно-импортных операций пунктами об установлении тарифных квот на ввоз и вывоз товаров из России. Тогда же поправки к этому федеральному закону определили новый подход к распределению квот (ст. 23 №164-ФЗ) — возможность распределениях их на конкурсе и аукционе была заменена на «рамочный» пункт о том, что при принятии решения о введении квоты «метод и порядок» ее распределения определяется правительством. Таким образом власти фактически отказались от конкурентных принципов доступа к квотируемой внешней торговле ради ручного управления ею, что вполне соответствует общим принципам эволюции регулирования «чувствительных» отраслей экономики после 2020 года.

Отметим, что в последние месяцы интерес к изменению порядка доступа к квотируемому экспорту проявляли участники зернового рынка, обвинявшие друг друга в манипулировании действующим сейчас «историческим» принципом распределения квот. Еще одним заметным рынком, для которого новое регулирование может оказаться важным, может стать экспорт из РФ минеральных удобрений: летом 2024 года передачи себе права лицензировать такие операции от Минпромторга добивался Минсельхоз, ссылаясь на их отраслевую принадлежность, однако вопрос, по данным “Ъ”, до сих пор остается подвешенным.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков