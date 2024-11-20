Стоимость биткойна впервые превысила $94 тысячи

Стоимость биткойна сегодня, 20 ноября, достигла нового рекорда, превысив $94 тыс., следует из данных торгов на бирже Binance. К 17:33 мск стоимость биткойна поднялась на 3,23%, до $94 627.

Накануне, 20 ноября, криптовалюта обновила рекорд, превысив $93 тыс. На торгах Binance ее стоимость достигла $93 699,26.

За последний месяц стоимость биткойна выросла на 40,23% ($27 109). Криптовалюта начала расти на фоне победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. 8 ноября курс находился на отметке $77 тыс. Исполнительный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг выражал мнение, что победа господина Трампа приведет к притоку новых регуляторов в США, заинтересованных в цифровой валюте. По его словам, победа Дональда Трампа может стать «началом золотого века» криптовалютной индустрии.

О ситуации — в материале «Ъ» «Ария биткойна».