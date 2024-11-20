В ЦБ считают абсурдом кредиты на инвестиции для физлиц

Начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Банка России Петр Ломакин считает, что предложение финансовых организаций частным клиентам брать кредиты для инвестирования этих средств является недобросовестной практикой.

Он отметил, что такая деятельность, по его мнению, абсурдна. Финансовые организации не должны предлагать клиентам кредиты для инвестирования заемных средств, кроме случаев маржинальной торговли через брокера, подчеркнул Петр Ломакин.

«Пожалуйста, никогда не берите кредит, чтобы потом его инвестировать. Обязательства у вас будут сохраняться в любом случае, инвестиции — штука такая, где нет гарантий»,— рассказал господин Ломакин в ходе конференции НАУФОР «Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов» (цитата по «Прайму»).

Он также добавил, что финансовым организациям следует информировать клиентов о рисках при использовании заемных средств для инвестирования, даже если эти средства не взяты в организации.