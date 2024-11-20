Депутаты допустили домоуправство

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Минстрой разработать критерии допуска новых игроков на рынок управления многоквартирными домами. Зачастую управляющие компании не обладают достаточной квалификацией, настаивают депутаты, а поток жалоб граждан только растет. Управляющие, в свою очередь, указывают на низкие тарифы, не позволяющие повышать качество предоставляемых ими услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалась копия подготовленного комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ документа, где Минстрою РФ рекомендовано представить предложения по совершенствованию системы допуска компаний на рынок управления многоквартирными домами. Там также содержится пункт о необходимости проработать варианты формирования системы обязательных и добровольных требований к лицам, управляющим жилищным фондом.

Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов объяснил “Ъ” инициативу тем, что зачастую у управляющих компаний (УК) нет достаточной квалификации, что приводит к сокращению жизненного цикла построенных зданий.

Кроме того, по его словам, отсутствует «реальный, а не бумажный контроль за УК со стороны Госжилнадзора». Проблемы сохраняются и в нормативно-правовых актах в части пожарной безопасности: в таких документах информация содержит требования, противоречащие друг другу, добавляет Сергей Пахомов.

В Минстрое сообщили “Ъ”, что взаимодействуют по этой теме с профильным комитетом Госдумы. Сейчас разрабатываются требования к материально-техническому обеспечению и квалификации персонала лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, уточнили в министерстве.

По данным ГИС ЖКХ на 19 ноября 2024 года, из 949,7 тыс. многоквартирных домов, сведения о которых есть в этой системе, информация о степени износа размещена о 930 тыс. объектах. Из этого числа 6,45% признаны аварийными, более 40% нуждаются в капремонте или серьезной реконструкции.

Работа управляющих компаний слабо регламентирована, соглашается руководитель отдела по правовым вопросам УК «Самолет» Вячеслав Соколов. С одной стороны, по его словам, по закону такие УК должны получать лицензию, с другой — они выдаются скорее формально без предъявления каких-либо требований к таким организациям, их персоналу и учредителям.

В итоге работа управляющих компаний постоянно становится объектом критики граждан. Например, в 2023 году Роспотребнадзор получил 36,2 тыс. жалоб на качество услуг ЖКХ, что на 3,4% больше год к году, сообщала ранее газета «Известия». Поэтому эти вопросы время от времени поднимают власти разного уровня, включая депутатов Госдумы.

Однако управляющие компании ссылаются на то, что действия самих властей не позволяют увеличивать качество услуг.

Так, местные органы самоуправления устанавливают на базовый перечень работ и услуг необоснованно низкую стоимость, которая не индексируется даже на размер инфляции, отмечает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников. Например, средняя ставка капремонта в целом по стране в июне 2024 года составила 12,18 руб. за 1 кв. м, в Москве — 25,58 руб. за 1 кв. м, следует из данных Росстата. Для современного жилого дома, по словам господина Чулочникова, обоснованный размер платы может быть вдвое выше текущих показателей. В основном УК вынуждены предоставлять по минимальным расценкам услуги, связанные с технической эксплуатацией здания, уборкой, установкой домофонов, поэтому на этом УК предпочитают экономить, отмечает операционный директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Лефель.

Формирование системы требований к УК приведет к уходу с рынка недобросовестных организаций, надеется президент девелоперской ГК «Основа» Александр Ручьев. Один из путей выхода из проблемной ситуации — внедрение индивидуального расчета цены за минимальный необходимый перечень работ и услуг для надлежащего содержания дома, считает Никита Чулочников. По мнению Сергея Пахомова, как только будут сформированы прозрачные правила и требования, отрасль управления многоквартирными домами придет к объективному образованию тарифов.

София Мешкова, Дарья Андрианова, Алина Мигачева