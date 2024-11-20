Опора вам не светит

Верховный суд РФ (ВС) решит, обязан ли муниципалитет платить энергоснабжающей компании за размещение уличных светильников на опорах линий электропередачи. Ранее арбитражные суды сочли, что опоры являются собственностью бизнеса, и взыскали с местных властей 14,5 млн руб. за пользование этой инфраструктурой. Муниципальная администрация настаивает, что опоры являются неотъемлемой частью сетей уличного освещения, которые находятся в ее ведении, поэтому не требуют оплаты. Юристы говорят, что подобные споры нередки, но единой практики по ним нет, в связи с чем ожидают от ВС четкой позиции, которая поможет избежать повышенной финансовой нагрузки на бюджеты поселений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Дошедший до ВС спор об оплате пользования объектами инфраструктуры развернулся между АО «Донэнерго» и администрацией Песчанокопского сельского поселения Ростовской области. Изначально «Донэнерго» являлось государственным унитарным предприятием, но в 2007-м его приватизировали и преобразовали в АО, которому передали имущественный комплекс энергооборудования. При этом воздушные линии освещения на территории поселения компания в 2008 году передала местной администрации.

Муниципалитет платил «Донэнерго» за подачу электроэнергии, а также за услуги по техобслуживанию объектов уличного освещения на основании ежегодных контрактов. Но компании этого оказалось недостаточно, и она потребовала отдельную плату за размещение светильников на опорах воздушных линий электропередачи, считая, что опоры остались в ее собственности. Местная администрация платить отказалась, после чего «Донэнерго» подало иск, попросив взыскать накопившийся долг за 2020–2022 годы в качестве неосновательного обогащения.

Кронштейны социального характера

Арбитражные суды трех инстанций поддержали компанию, взыскав с сельского поселения более 14,5 млн руб. (около 500 руб. в месяц за каждое из 3,2 тыс. мест креплений фонарей, кронштейнов и проводов на опорах) и 2 млн руб. процентов. По мнению судов, оплата подачи электроэнергии и техобслуживания линий освещения и светильников не исключает обязанности отдельно платить за использование установочных мест на опорах.

Власти обжаловали эти решения в ВС. Опоры использовались под фонари «задолго до приватизации» предприятия, являются «неотъемлемой частью сетей уличного освещения», говорится в жалобе, но компания в 2008 году передала муниципалитету только воздушные линии освещения без опор, хотя они являются «единым комплексом». При этом по закону размещение оборудования электроосвещения улиц, парков, скверов отнесено к вопросам местного значения и «имеет социальный характер».

Нужно учитывать и то, что «Донэнерго» — субъект естественной монополии, который обязан заключать договоры на энергоснабжение с поселением, в то же время муниципалитет не может демонтировать объекты освещения или подписать соглашение с другой компанией, отмечают власти.

Требование платы за размещение оборудования на опорах администрация считает неправомерным, тем более что любые услуги поселению оказываются и оплачиваются в рамках муниципального контракта, который «Донэнерго» заключить не предлагал. Кроме того, опоры стоят на публичной земле, пользование которой сама компания не оплачивает. ВС заинтересовали эти доводы, дело передали на рассмотрение экономколлегии, назначив заседание на 17 декабря.

1,427 миллиарда рублей планируется потратить в 2025 году на оплату электроэнергии для уличного освещения в Ростовской области, следует из распоряжения правительства региона.

Подключение к взаимодействию

Юристы отмечают, что подобные споры о правах на объекты инфраструктуры между муниципалитетами и энергоснабжающими предприятиями не редкость, но единого подхода по ним в практике нет. По словам младшего партнера юрфирмы Vinder Виктора Сыренко, «в одних делах суды встают на сторону истцов, а в других — на сторону ответчиков, хотя доводы приводятся примерно одинаковые». Есть даже случаи взыскания платы за размещение уличных светильников и прожекторов, когда суды «не признавали приборы наружного освещения частью воздушной линии электропередачи, поскольку они могут размещаться и функционировать независимо друг от друга без утраты своих свойств», рассказывает юрист Ru.Courts Александр Косов. Господин Сыренко добавляет, что в ВС неоднократно подавались жалобы по аналогичным делам, но это первый спор, который был передан в экономколлегию для рассмотрения по существу.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает наиболее интересным аргумент о «социальном характере вопроса, поскольку уличное освещение важно для безопасности граждан». Впрочем, не менее значимо, что опоры и до приватизации предназначались для размещения уличного освещения, «что делает их неотъемлемой частью муниципальной инфраструктуры», полагает управляющий партнер ProLex Константин Лушников.

Администрация пытается обосновать, что линия электропередачи вместе с опорами «представляет собой единый объект вещных прав», это подразумевает, что опоры автоматически были переданы муниципалитету вместе с самими линиями, поясняет Виктор Сыренко. Если несколько объектов образуют единую конструкцию, единое целое, это «позволяет избежать взыскания платы за фактическое пользование отдельным объектом», уточняет Александр Косов.

Речь идет «скорее о желании энергосетевой организации получить дополнительный источник дохода», полагает партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына. По ее мнению, иск может быть отклонен по мотиву того, что требование компании является «злоупотреблением правом».

В любом случае позиция ВС, на взгляд Виктора Сыренко, должна заложить основу для «единообразия судебной практики по подобным спорам». При этом «если экономколлегия поддержит администрацию, снизится финансовая нагрузка на бюджеты поселений, которые и так обязаны обеспечивать безопасность и комфорт проживания граждан», указывает Константин Лушников. В свою очередь, продолжает юрист, «для энергоснабжающих организаций это будет сигналом пересмотра подхода в отношении платы за использование инфраструктуры, изначально созданной для муниципальных нужд». Евгений Жаров надеется, что «решение ВС побудит компании более активно взаимодействовать с местными органами власти и учитывать социальные аспекты своей деятельности».

Ян Назаренко, Анна Занина