В ответственность нельзя войти дважды

Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, постановившего взыскать с восьми членов группы так называемых обнальщиков 318 млн руб. в доход государства. Соответствующий гражданский иск заявил прокурор Советского района Уфы, указывая на ранее вынесенный приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Кировский районный суд заявление удовлетворил, но фигуранты уголовного дела решение обжаловали. ВС Башкирии пришел к выводу, что в случае удовлетворения гражданского иска члены группы будут привлечены к ответственности дважды за одно и то же деяние, что недопустимо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить заявление прокурора Советского района Уфы о взыскании 318 млн руб. солидарно с Дмитрия Ахметова, Гузели Исанбековой, Альберта Магасумова, Игоря Вормса, Сергея Малышева, Игоря Митерова, Эльвира Касымова и Фарита Хисматуллина. Они входили в состав группы уфимского бизнесмена Сергея Кострова, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в 2015–2017 годах.

Подпольная финансовая структура нелегально обналичивала средства коммерческих предприятий и учреждений, получая за услуги вознаграждение не менее 7% от суммы операций. Группа использовала расчетные счета 46 фирм-однодневок, оформляя подложные договоры на оказание услуг или поставку товара. По материалам дела, за время этой деятельности участники финансовой структуры провели операции на общую сумму 318 млн руб.

Советский районный суд Уфы и Верховный суд Башкирии признали их виновными в инкриминируемом преступлении, назначив каждому от трех с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы условно. После вынесения обвинительных приговоров прокуратура заявила в Кировский районный суд Уфы гражданский иск, в котором просила взыскать в доход государства незаконно полученный доход на общую сумму 318 млн руб. Требования были удовлетворены.

Исанбекова, Малышев, их представитель, а также Вормс, Митеров и Магасумов подали апелляционные жалобы на судебный акт. Ответчики указывали, что гражданское законодательство не может использоваться «для недостатков и упущений уголовного процесса, если таковые имели место», а конфискация имущества — мера уголовно-правового характера и применяется на основании обвинительного приговора, а не решения по гражданскому делу. Кроме этого, они заявляли, что применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства после вступления в законную силу приговора недопустимо, поскольку никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Также ответчики заявляли о несогласии с размером полученного ими дохода.

Отменяя решение Кировского районного суда Уфы, апелляционная инстанция признала, что заявители уже осуждены и не могут быть привлечены к ответственности в рамках гражданского иска.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что изучают постановление ВС РБ и пока не решили по поводу его обжалования в кассации.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко констатирует распространенность практики взыскания денежных средств с членов преступного сообщества, занимающегося обналичиванием. Сделки признаются недействительными, поскольку противоречат требованиям закона и являются преступными, а денежные средства обращаются в доход государства. Между тем данная практика не в полной мере соответствует закону, считает эксперт.

«В этой связи данное решение суда интересно тем, что суд обратил внимание на существующее в законодательстве дублирование ответственности в подобных случаях. Обращение прокурора с указанным иском вело, по сути, к возложению на осужденных дополнительного наказания, что не могло быть осуществлено в рамках рассмотрения спора в гражданском порядке. Решение однозначно выбивается из общего массива судебных решений»,— прокомментировал он.

Несмотря на это, вероятность пересмотра решения в суде вышестоящей инстанции юрист не исключил.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева считает, что шансы на обжалование решения невелики. «Иск прокурора фактически представлял собой попытку наложить дополнительное наказание, что противоречит принципу недопустимости двойного наказания за одно преступление»,— указывает юрист.

Адвокат Роман Петров полагает, что решение может быть изменено при обжаловании в вышестоящей инстанции. «И решение суда будет тщательно проверяться, поскольку ущерб причинен охраняемым законом ценностям»,— отметил он.

Наталья Балыкова