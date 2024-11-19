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Коммерсантъ FM
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ЦБ установил курс доллара выше 100 руб./$

Банк России объявил новый курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября. Стоимость одной долларовой купюры составит 100,0348 руб., что на 0,09% ниже предыдущего уровня.

Официальный курс евро повышен на 27 коп., до 105,7 руб., курс юаня — на 1 коп., до 13,8 руб.

На сегодня, 19 ноября, ЦБ ранее установил курс доллара на уровне 99,94 руб., евро — 105,46 руб., юаня — 13,7 руб. С середины июня 2024 года из-за санкций США российский ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по сделкам на внебиржевом валютном рынке.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

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