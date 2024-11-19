В Ярославле запретили иностранные слова на вывесках

Постановление, запрещающее использовать на уличных вывесках иностранные слова и выражения, подписал мэр Ярославля Артем Молчанов. Исключения могут быть сделаны только для зарегистрированных товарных знаков и случаев, предусмотренных международными договорами. В 2023 году аналогичные запреты ввели в Краснодаре и Саратове. Но если в этих городах чиновники и депутаты открыто говорили о борьбе с иноязычными вывесками, то в Ярославле новшество объяснили техническими правками.

«До принятия постановления №967 и вступления его в силу МКУ "Агентство по рекламе" (согласовывает вывески в городе.— ''Ъ'') при принятии решения о согласовании информационной конструкции руководствовалось правилом, по сути, аналогичным содержащемуся в действующей редакции, следовательно, изменения носят технический характер»,— сообщила «Ъ-Ярославль» заместитель мэра Елена Гудкевич. По словам госпожи Гудкевич, ранее согласованные конструкции демонтироваться не будут.

Как полагают в ярославской юридической компании «Демидовъ», запрет иностранных слов на вывесках Ярославля все же установлен. Он вводит дополнительные требования, которых нет в законе «О государственном языке Российской Федерации».

«Данный закон не запрещает использовать в указанной сфере и текст на иностранном языке, если он используется наряду с русским текстом и при этом оба текста идентичны по содержанию, равнозначны по размещению и техническому оформлению, выполнены разборчиво. Внесенные же изменения в нормативный правовой акт города Ярославля не учитывают такую тонкость»,— прокомментировал постановление юрист ООО «Юридическая компания "Демидовъ"» Святослав Силантьев, пояснивший, что постановление мэрии может быть оспорено в суде.

Аналогичное ограничения использования иностранных слов на вывесках предлагали депутаты Госдумы РФ в октябре 2023 года. Они настаивали, что «должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.». В настоящий момент закон не принят.

Антон Голицын, Ярославль