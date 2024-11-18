От сроков не застраховались

Как сообщили “Ъ” в Мосгорпрокуратуре, Измайловский районный суд столицы вынес приговор четырем членам преступной группы, обвиняемым в растрате более 389 млн руб. из средств обанкротившейся уральской страховой компании «ЮжУралЖАСО», легализации похищенного имущества на 109 млн руб., а также в попытке хищения у АСВ активов страховой организации еще почти на 540 млн руб. (ч. 4 ст. 160, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отвечавших в компании за бухгалтерию и финансовые операции Наталью Комарову и Ларису Мозговую отправили за решетку на восемь и шесть лет соответственно. Экс-гендиректор «ЮжУралЖАСО» Виталий Снежко и бывший бенефициар страховой компании «Московия» Евгений Туторайтис, помогавший сообщникам выводить средства из «ЮжУралЖАСО» на сторонние фирмы, получили по пять лет.

Отметим, что гособвинитель просил назначить подсудимым куда более суровое наказание, чем то, которое они получили в итоге. Например, обвиняемая Комарова, по мнению, прокурора, заслуживала наказания в виде 14 лет лишения свободы.

Лицензию у страховой компании ЦБ отозвал еще в 2018 году за многочисленные нарушения.

Олег Кутасов