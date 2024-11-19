Пожилым обещают жизненные цели

Демографическая нагрузка пожилыми — их доля в составе населения РФ — растет, и правительство, как следует из предложенной Минтрудом Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года, планирует активнее вовлекать их в экономику. Для этого ведомство предлагает сделать для них более доступными различные социальные услуги, а также активнее стимулировать их вести здоровый образ жизни. Более продолжительное присутствие пожилых на рынке труда, в свою очередь, может частично компенсировать долгосрочный дефицит кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разработанная Минтрудом Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения предусматривает активное вовлечение пожилых в экономическую деятельность

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Разработанная Минтрудом Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения предусматривает активное вовлечение пожилых в экономическую деятельность

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В РФ в ближайшие годы вырастет демографическая нагрузка на население, даже несмотря на повышение пенсионного возраста в 2018 году. Это следует из опубликованной Минтрудом Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Документ фиксирует долгосрочные цели правительства в отношении граждан старше 55 лет. Их численность, как следует из его текста, в 2020 году достигла 29,4% населения, а в 2024 году — порога в 30%. В то же время доля граждан старше трудоспособного возраста (женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет) в составе населения сократилась: если с 2016 года этот показатель вырос с 24,5% до 25,8%, то на начало 2024 года он сократился до 23,7%. По данным среднего варианта прогноза Росстата, с учетом продолжающегося повышения пенсионного возраста к 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста в РФ продолжит снижаться — до 23% (численность — до 32,9 млн человек).

Тем не менее в РФ увеличивается демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста. Если в 2016 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 413 человек старше, то на начало 2024 года — уже 471 человек.

Стратегия Минтруда при этом рассматривает граждан старшего поколения и как экономических агентов, и как социальную группу, поэтому ее цели затрагивают различные показатели из нескольких сфер их жизни.

Так, например, в сфере здравоохранения в перечне целей стратегии — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, а также ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет на 22 года, увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 2,7 единицы на 10 тыс. населения старше 60 лет, повсеместный охват пожилых социальными услугами, а также доведение доли тех из них, кто получает долговременный уход, до трети всей численности этой категории. Кроме того, среди пожилых должна вырасти доля тех, кто систематически занимается спортом,— до 45%.

Ключевыми механизмами реализации стратегии станут нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Ее реализация делится на два этапа: сначала в 2025 году будет создан детальный план мероприятий, реализация которых продлится до 2030 года. Часть целей стратегии — например, по степени удовлетворенности госуслугами — будет достигаться в рамках других нацпроектов и госпрограмм.

Отметим, что внимание к этой категории населения, хотя и является частью стандартной работы правительства, важно в контексте состояния рынка труда. Стратегия и нацпроекты, в рамках которых она будет реализовываться, могут в перспективе повысить экономическую активность людей пожилого возраста и позволить им дольше сохранять свои рабочие места. С учетом того, что дефицит кадров в РФ рассматривается экспертами как долгосрочный тренд, меры стратегии могут поддержать предложение труда в ближайшие годы, пока экономически активными не станут представители поколения, рожденные после 2010 года.

Анастасия Мануйлова