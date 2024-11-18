Комиссия Госсовета обсудила проблему кадров в российской туристической отрасли

Основными проблемами, стоящими перед туристической отраслью в России, являются дефицит кадров, недостаточное развитие инфраструктуры и вопросы привлечения инвестиций. Об этом заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на прошедшем сегодня, 18 ноября, в Москве заседании комиссии Госсовета по направлению «Туризм».

Кроме того, туризм нуждается в развитии современных технологий, добавил чиновник: «От экспресс-бронирования мест в отелях до получения информации о месте пребывания в режиме виртуальной реальности, а также персонального планирования с помощью искусственного интеллекта».

На кадровую проблему обращали внимание и другие выступающие. «По экспертным оценкам, около 70% российских специалистов в сфере туризма не имеют базового профессионального образования,— заявил председатель комиссии, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.— Это подчеркивает проблему разрыва между потребностями отрасли и предложениями со стороны образовательных организаций, включая низкое качество образовательных программ, несоответствие программ обучения реальным требованиям предприятий, отсутствие материально-технической базы для подготовки». Министр экономического развития Максим Решетников тоже назвал проблему кадров основной для туристической сферы.

В свою очередь, председатель профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев отметил, что при развитии туризма следует ориентироваться на представителей «поколения Z». А они, по оценке депутата, «умеют выбирать, умеют сравнивать», поэтому важно «не уступить тому, что присутствует из-за границы».

Афанасий Сборов