КамАЗ получил по рекламации

КамАЗ получил 331 рекламацию на поставленные в Подмосковье в 2023 г. автобусы, сумма договоров на которые составила 5,4 млрд рублей. Московский перевозчик считает, что КамАЗ затянул сроки гарантийного обслуживания и подал в суд на 19,2 млн руб. Суд в удовлетворении исковых требований отказал. Эксперт полагает, что апелляция последует, но вероятность изменения решения суда маловероятна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые автобусы модели НЕФАЗ 5299-30-57 и НЕФАЗ 5299-30-56, приобретенные МКП "Новосибгортранс"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Новые автобусы модели НЕФАЗ 5299-30-57 и НЕФАЗ 5299-30-56, приобретенные МКП "Новосибгортранс"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 2 февраля 2023 года «Мострансавто» и КамАЗ заключили два договора на поставку автобусов. В соответствии с первым договором было поставлено 329 автобусов на 4,3 млрд руб., из которых НДС составил 724,7 млн руб. Второй договор предусматривал поставку 80 автобусов за 1 млрд руб., включая НДС 179,8 млн руб. В общей сложности общая стоимость 409 автобусов составила более 5,4 млрд руб., включая порядка 904,5 млн НДС.

В прошлом году пресс-служба КамАЗа сообщала, что предприятие поставило 329 автобусов НефАЗ-5299-31-52 и 80 автобусов НефАЗ-5299-40-52 для работы на маршрутах Подмосковья и городских округов Московской области, в том числе Люберцах, Лыткарино, Рузском, Химках, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Богородском, Электростали и Павловском Посаде.

В материалах суда указывается, что в течение гарантийного срока эксплуатации товара перевозчик обнаружил дефекты автобусов, которые не позволяли продолжать нормальную эксплуатацию автобусов до их устранения. Всего «Мострансавто» составил 331 рекламационный акт: 274 акта по первому договору и 57 по второму.

Руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что один рекламационный акт может быть составлен несколько раз для одной единицы техники.

«По своей сути, рекламационный акт — это вариант претензии. Составляется такой документ в случае недостачи товара или несоответствия по качеству. Таким образом, данный документ может быть составлен к одной единице техники несколько раз с учетом нахождения разных недостатков по качеству, к примеру»,— отметил юрист Антон Смирнов.

Гарантийным ремонтом автобусов занялось созданное КамАЗом в 2018 году ООО «Сервис экологического транспорта». Несмотря на проведение работ, перевозчик отметил, что КамАЗ нарушил сроки устранения дефектов в течение гарантийного срока.

2 апреля текущего года «Мострансавто» подал иск о взыскании с КамАЗа неустойки за просрочку исполнения гарантийных обязательств в размере 19,2 млн руб. По расчетам перевозчика, неустойка за задержку исполнения обязательств составила 1,37 млн руб. по первому договору и 17,8 млн руб. по второму договору.

В пресс-службе КамАЗа «Ъ Волга-Урал» сообщили, что сумму сделок предприятие не раскрывает, но все вопросы рекламаций решаются в соответствии с гарантийными обязательствами, добавив, что это обычная работа с потребителями. Вопросов, которые бы не решались, нет.



На основании этих расчетов 21 февраля 2024 года истец направил ответчику претензию, в которой требовал уплаты неустойки. Поскольку ответчик не исполнил требования, АО «Мострансавто» подало исковое заявление в Арбитражный суд.

В итоге арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, отметив, что в условиях заключенных договоров не были установлены четкие правила уведомления истца о готовности автобусов после выполнения гарантийного ремонта. Тем не менее фактически стороны использовали мессенджеры для динамичного общения и получения информации о завершенных ремонтах.

Резолютивная часть решения была объявлена 25 сентября текущего года, а полный текст решения был подготовлен 11 ноября. Стороны имеют право обжаловать данное решение в Десятом арбитражном апелляционном суде в течение одного месяца с момента его публикации.

«Ъ Волга-Урал» также обратился с запросом в АО «Мострансавто», но на момент публикации материала ответ не поступил.

Юрист Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что апелляция после судебного решения обязательно последует, но шансы на изменение решения суда малы.

«По делам таких крупных игроков, как АО "Мострансавто" и ПАО "КамАЗ", апелляция однозначно последует, так же как и кассация в дальнейшем от любой из сторон в зависимости от результата апелляционной инстанции, так что могу с уверенностью сказать, что апеллянт подаст жалобу. Сказать, будет ли результат от апелляционной жалобы и последует отмена решения суда первой инстанции, не могу, так как фактически могу руководствоваться только судебным решением и из него невозможно проанализировать доказательную базу, но думаю, шансы на изменения решения крайне маловероятны, судя по аналогичным делам и анализу судебной практики»,— отметил юрист.

АО «Мострансавто» — один из главных перевозчиков пассажиров в Подмосковье. Предприятие охватывает Московскую область и пригородные автобусные маршруты, а также Тульскую, Владимирскую, Ярославскую, Рязанскую и Тверскую области. Ежедневно его услугами пользуются примерно 1,5 млн человек.

Влас Северин