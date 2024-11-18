Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КамАЗ получил по рекламации

Московский перевозчик предъявил КамАЗу 331 претензию на автобусы за 5,4 млрд рублей

КамАЗ получил 331 рекламацию на поставленные в Подмосковье в 2023 г. автобусы, сумма договоров на которые составила 5,4 млрд рублей. Московский перевозчик считает, что КамАЗ затянул сроки гарантийного обслуживания и подал в суд на 19,2 млн руб. Суд в удовлетворении исковых требований отказал. Эксперт полагает, что апелляция последует, но вероятность изменения решения суда маловероятна.

Новые автобусы модели НЕФАЗ 5299-30-57 и НЕФАЗ 5299-30-56, приобретенные МКП "Новосибгортранс"

Новые автобусы модели НЕФАЗ 5299-30-57 и НЕФАЗ 5299-30-56, приобретенные МКП "Новосибгортранс"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новые автобусы модели НЕФАЗ 5299-30-57 и НЕФАЗ 5299-30-56, приобретенные МКП "Новосибгортранс"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 2 февраля 2023 года «Мострансавто» и КамАЗ заключили два договора на поставку автобусов. В соответствии с первым договором было поставлено 329 автобусов на 4,3 млрд руб., из которых НДС составил 724,7 млн руб. Второй договор предусматривал поставку 80 автобусов за 1 млрд руб., включая НДС 179,8 млн руб. В общей сложности общая стоимость 409 автобусов составила более 5,4 млрд руб., включая порядка 904,5 млн НДС.

В прошлом году пресс-служба КамАЗа сообщала, что предприятие поставило 329 автобусов НефАЗ-5299-31-52 и 80 автобусов НефАЗ-5299-40-52 для работы на маршрутах Подмосковья и городских округов Московской области, в том числе Люберцах, Лыткарино, Рузском, Химках, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Богородском, Электростали и Павловском Посаде.

В материалах суда указывается, что в течение гарантийного срока эксплуатации товара перевозчик обнаружил дефекты автобусов, которые не позволяли продолжать нормальную эксплуатацию автобусов до их устранения. Всего «Мострансавто» составил 331 рекламационный акт: 274 акта по первому договору и 57 по второму.

Руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что один рекламационный акт может быть составлен несколько раз для одной единицы техники.

«По своей сути, рекламационный акт — это вариант претензии. Составляется такой документ в случае недостачи товара или несоответствия по качеству. Таким образом, данный документ может быть составлен к одной единице техники несколько раз с учетом нахождения разных недостатков по качеству, к примеру»,— отметил юрист Антон Смирнов.

Гарантийным ремонтом автобусов занялось созданное КамАЗом в 2018 году ООО «Сервис экологического транспорта». Несмотря на проведение работ, перевозчик отметил, что КамАЗ нарушил сроки устранения дефектов в течение гарантийного срока.

2 апреля текущего года «Мострансавто» подал иск о взыскании с КамАЗа неустойки за просрочку исполнения гарантийных обязательств в размере 19,2 млн руб. По расчетам перевозчика, неустойка за задержку исполнения обязательств составила 1,37 млн руб. по первому договору и 17,8 млн руб. по второму договору.

В пресс-службе КамАЗа «Ъ Волга-Урал» сообщили, что сумму сделок предприятие не раскрывает, но все вопросы рекламаций решаются в соответствии с гарантийными обязательствами, добавив, что это обычная работа с потребителями. Вопросов, которые бы не решались, нет.


На основании этих расчетов 21 февраля 2024 года истец направил ответчику претензию, в которой требовал уплаты неустойки. Поскольку ответчик не исполнил требования, АО «Мострансавто» подало исковое заявление в Арбитражный суд.

В итоге арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, отметив, что в условиях заключенных договоров не были установлены четкие правила уведомления истца о готовности автобусов после выполнения гарантийного ремонта. Тем не менее фактически стороны использовали мессенджеры для динамичного общения и получения информации о завершенных ремонтах.

Резолютивная часть решения была объявлена 25 сентября текущего года, а полный текст решения был подготовлен 11 ноября. Стороны имеют право обжаловать данное решение в Десятом арбитражном апелляционном суде в течение одного месяца с момента его публикации.

«Ъ Волга-Урал» также обратился с запросом в АО «Мострансавто», но на момент публикации материала ответ не поступил.

Юрист Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что апелляция после судебного решения обязательно последует, но шансы на изменение решения суда малы.

«По делам таких крупных игроков, как АО "Мострансавто" и ПАО "КамАЗ", апелляция однозначно последует, так же как и кассация в дальнейшем от любой из сторон в зависимости от результата апелляционной инстанции, так что могу с уверенностью сказать, что апеллянт подаст жалобу. Сказать, будет ли результат от апелляционной жалобы и последует отмена решения суда первой инстанции, не могу, так как фактически могу руководствоваться только судебным решением и из него невозможно проанализировать доказательную базу, но думаю, шансы на изменения решения крайне маловероятны, судя по аналогичным делам и анализу судебной практики»,— отметил юрист.

АО «Мострансавто» — один из главных перевозчиков пассажиров в Подмосковье. Предприятие охватывает Московскую область и пригородные автобусные маршруты, а также Тульскую, Владимирскую, Ярославскую, Рязанскую и Тверскую области. Ежедневно его услугами пользуются примерно 1,5 млн человек.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...