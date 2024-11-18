Суд арестовал имущество экс-владельцев «Макфы» по новому иску Генпрокуратуры

Центральный районный суд Челябинска выдал исполнительные листы на арест имущества ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 18 млрд руб., полученных в качестве дивидендов от компании «Макфа» и связанных с ней активов. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

Всего выдано 14 исполнительных листов 13 ответчикам. Среди них экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич, его родители Валерий и Наталья Юревич, сын Александр Юревич, бывшая и нынешняя супруги Оксана и Кристина Юревичи. Ответчиками также выступают бывший депутата Госдумы Вадим Белоусов, члены его семьи — Ирина Белоусова и Маргарита Бутакова, Максим и Валерия Чигинцевы, а также Юлия Иванова и Марина Савранская.

По данным адвоката Игоря Трунова, Генпрокуратура РФ намерена взыскать 18,1 млрд рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 годы. Истец также намерен изъять доли Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» и обратить в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».

В мае Центральный районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции АО «Макфа» и активы связанным с ним 26 компаний. Ответчиками выступали 33 юридических и 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов.