Улыбка с вирусным эффектом

Осознанность и позитив стали новым трендом: вместо демонстрации роскоши и богатства инфлюенсеры все чаще обращаются к таким ценностям, как забота о себе. Об этом “Ъ FM” рассказали представители рекламной отрасли. Так, в сети завирусились видео ростовского предпринимателя Николая Василенко. На них с иголочки одетый бизнесмен всегда в хорошем настроении и призывает граждан радоваться жизни. Пародию на ролики даже снял Олег Тиньков, признанный Минюстом России иноагентом. Мемы с улыбчивым бизнесменом используют в презентациях и крупные компании. Насколько эффективен такой подход в рекламе и маркетинге? Выясняла Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @nikolay_anatolievich_vasilenko Фото: @nikolay_anatolievich_vasilenko

Презентабельный внешний вид, дорогая машина и умиротворяющие ролики — за этот набор Николая Василенко в рунете окрестили амбассадором добра и производителем эндорфинов. В каждом видео бизнесмен в стильных очках настойчиво призывает граждан улыбаться.

В одной из соцсетей инфлюенсера — порядка 1 млн подписчиков. В двухтысячных годах имя предпринимателя уже появлялось в СМИ, но как крупного производителя водки и управляющего партнера торгово-промышленной ассоциации «Регата». Феномен Николая Василенко основатель агентства My Duck's Vision Юрий Дегтярёв объясняет так: «У людей сейчас есть тяга к эскапизму, когда хочется убежать от новостей куда-то, где все хорошо, можно спрятаться в чьи-то слова. У него все в порядке, и внешний мир его никак не беспокоит. А второе — это сезонность: все серое, зима на носу, а тут у нас человек-солнце, визуальный сахарок.

Ничего нового он не сделал, это все еще интернетовская картинка счастливой жизни, еще немножко, и он продаст тебе свои курсы».

Впрочем, среди блогеров-миллионников по-прежнему популярен контент, записанный в модных локациях. Тема роскоши и богемного образа жизни полностью не ушла из соцсетей, но у нее появился новый привкус, пояснил основатель рекламного агентства Impression Agency Александр Бликштейн: «Ролики про красивую жизнь, богатство и успех — это видео с Патриков. Эпоха гламура и показного потребления никуда не делась, она немножко трансформируется. Большое количество богатых людей очень пытаются казаться творческими, а огромное число творческих людей — казаться богатыми.

С момента пандемии COVID-19 идет тренд на осознанность, замедление. Безусловно, популярность определенных курортов, таких как Бали, также повлияла и на восприятие современных российских пользователей».

В своих рассылках обращаться к ценностям заботы о себе стали и компании. Например, в приглашении на свои лекции одна из крупных IT-корпораций делает приписку: «Но если вам некогда, будьте к себе бережны, не рвитесь». Такая модель вполне жизнеспособна в России, уверен генеральный директор платформы по работе с талантами Changellenge Андрей Алясов: «Есть история компании Uber, которая как раз известна тем, что у них была очень жесткая культура, ее называли fuck you-культура. Чуть что, там сразу же оказывали давление на всех менеджеров, и они справлялись. Новое руководство начало менять эту тему, трансформируя ее в thank you-культуру. Просто стали гораздо чаще говорить "спасибо".

Я думаю, что многие менеджеры в России скажут: "Да это все ерунда, так не получится". Вы просто не пробовали эту тему, а если и пробовали, то не до конца и лишь на один день. И как раз пример этого импозантного мужчины показывает, что это то, что нам сейчас нужно».

Неторопливое миросозерцание становится важным и для рядовых граждан, стремящихся к осознанности. Так, согласно сервису WordStat , за два года с 40 тыс. до 54 тыс. выросло количество ежемесячных запросов в интернете фразы «быть в ресурсе»

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