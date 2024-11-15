БКФ остался без лицензии

Центробанк отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования. Регулятор пояснил, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Работа БКФ, который занимал 230-е место в списке кредитных организаций страны, характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью. Его клиенты совершали подозрительные операции по выводу денег за рубеж. Кроме того, он был уличен в отмывании доходов, полученных преступным путем. За последний год ЦБ неоднократно наказывал организацию, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Репутация БКФ давно вызывала вопросы как у регулятора, так и у экспертного сообщества, заметил генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Действительно, банк БКФ достаточно специфический, у него риски были отмечены рейтинговыми агентствами, причем уже давно. Рейтинг в последнее время, до отзыва, был на минимальном уровне, собственно, он отражал высокие риски, ровно те, которые были показаны и в пресс-релизе по отзыву: операции высокого риска, фактически утрата капитала из-за хронической убыточности и так далее. Видимо, Центральный банк давал определенное время на исправление, предполагая, что все-таки эти операции будут свернуты, но этого не произошло».

БКФ стал пятым банком с начала этого года, который потерял свою лицензию. В предыдущий раз Центробанк отзывал разрешение на работу у Автоградбанка из Набережных Челнов, это было в июне. А до этого у банков «Стрела», «Гефест» и Киви-банка. Однако сейчас от закрытия не застрахованы и многие другие мелкие игроки, даже те, кто не нарушают закон.

Они просто не смогут выжить в нынешних финансовых условиях, прогнозирует независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «В России чуть меньше 400 кредитных организаций, оказывающих банковские услуги. Но понятно, что БКФ — это банк, который был совершенно незаметен в российской банковской системе, который точно можно отнести к мелким. Другое дело, что сейчас любой отзыв лицензии становится заметным событием, потому что оно редкое.

То есть когда у нас был период так называемого банкопада, когда лицензии отзывались чуть ли не каждую неделю, конечно, отзыв лицензии у какого-то 230-го банка не вызвал бы никакой реакции. Сейчас это все равно чуть более значимое событие просто по самому факту отзыва лицензии. Если, например, будет еще до конца года два-три отзыва, тогда уже можно будет говорить о том, что что-то неладно в целом в системе.

Пока это слухи, есть оценки потенциальных угроз, потому что понятно, что при таких ставках действительно мелким банкам достаточно трудно привлекать деньги населения, потому что они теряют конкурентные преимущества. Раньше они могли, например, привлекать деньги во вклады просто потому, что легко могли сделать ставку выше, чем у крупнейших российских банков. Пока крупнейшие банки прекрасно зарабатывали на эффекте масштаба и своей большой клиентской базе, мелкие зарабатывали на том, что некоторые из них были банками, которые действовали либо среди определенного круга лиц, либо в определенных регионах. То есть у них, грубо говоря, была небольшая фанатская база, которая могла помогать им зарабатывать деньги, в том числе во вкладах.

Сейчас понятно, что, если крупнейшие российские банки дают 20% годовых по вкладам, то 23% для банка из третьей сотни — это крайне сложный бизнес. Маленьким банкам очень дорого такую ликвидность привлекать, они не могут ее отбить соответствующим количеством кредитов, которые они выдадут, и качеством заемщиков. В этой ситуации для мелких банков сейчас сложное время».

Все клиенты БКФ смогут получить свои деньги в рамках застрахованной суммы в 1,4 млн руб., включая начисленные проценты по вкладам, сообщили в Центробанке. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты до 29 ноября.

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Светлана Белова