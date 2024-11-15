Экс-мэра Троицка, обвиняемого во взяточничестве, не выпустили из СИЗО

Челябинский областной суд отклонил жалобу адвоката бывшего главы Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взятки (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сторона защиты была не согласна с продлением заключения под стражу до года содержания в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокат отмечал, что Александр Виноградов не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. Однако прокурор указывал на то, что обвиняемый располагает достаточными материальными средствами и обширными связями и может воспрепятствовать производству по делу. В итоге суд оставил постановление первой инстанции о продлении содержания под стражей до 12 декабря 2024 года без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александр Виноградов находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его подозревают в получении взятки от директора и владельца торговой сети «Копеечка», однофамильца Дмитрия Виноградова. По версии следствия, весной 2020 года экс-глава города принял от него беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб. взамен на быстрое и беспрепятственное получение разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию здания магазина. Вину в этом преступлении Александр Виноградов не признает.

В мае 2024 года бывшего мэра Троицка также обвинили в еще одном эпизоде взяточничества. Ему вменяют получение взятки в размере 300 тыс. руб. Следствие считает, что с апреля по декабрь 2021 года Александр Виноградов получил деньги от директора коммерческий организации взамен на быстрое получение разрешения от администрации Троицка на строительство и эксплуатацию двух жилых зданий.

Виталина Ярховска