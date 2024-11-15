Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-мэра Троицка, обвиняемого во взяточничестве, не выпустили из СИЗО

Челябинский областной суд отклонил жалобу адвоката бывшего главы Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взятки (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сторона защиты была не согласна с продлением заключения под стражу до года содержания в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокат отмечал, что Александр Виноградов не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. Однако прокурор указывал на то, что обвиняемый располагает достаточными материальными средствами и обширными связями и может воспрепятствовать производству по делу. В итоге суд оставил постановление первой инстанции о продлении содержания под стражей до 12 декабря 2024 года без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александр Виноградов находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его подозревают в получении взятки от директора и владельца торговой сети «Копеечка», однофамильца Дмитрия Виноградова. По версии следствия, весной 2020 года экс-глава города принял от него беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб. взамен на быстрое и беспрепятственное получение разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию здания магазина. Вину в этом преступлении Александр Виноградов не признает.

В мае 2024 года бывшего мэра Троицка также обвинили в еще одном эпизоде взяточничества. Ему вменяют получение взятки в размере 300 тыс. руб. Следствие считает, что с апреля по декабрь 2021 года Александр Виноградов получил деньги от директора коммерческий организации взамен на быстрое получение разрешения от администрации Троицка на строительство и эксплуатацию двух жилых зданий.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...