Летние веранды остаются зимовать

Летние веранды в Москве впервые станут зимними и смогут принимать гостей. Такое постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин. Отмечается, что это позволит рестораторам сэкономить на монтаже и демонтаже сезонных конструкций. Кроме того, подобная практика уже давно распространена по всему миру, в том числе в городах, расположенных в северных широтах. Московский бизнес идеей, впрочем, пока не до конца проникся. Что не так с зимними верандами в столице? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Первое, что вспоминается в контексте нового постановления, — опыт Санкт-Петербурга четырехлетней давности. Тогда по решению Смольного, чтобы как-то облегчить коронавирусные ограничения, заведениям общепита разрешили организовать «зимние кафе». Веранды площадью не больше самого заведения могли быть оборудованы мебелью и зонтами. Рестораторы тогда решение восприняли, мягко говоря, иронично, а соцсети заполнили постановочные видео: закутанные в пуховики и пледы гости в метель, на шатких стульях пытались откусывать заледеневший кофе.

Неоднозначной оказалась реакция и на решение столичного мэра. Как минимум потому, что одни уже успели убрать летние веранды. А у других ситуация ровно как на петербургских видео, и повторять их особого желания нет, отмечает ресторатор Никита Фомкин: «Зимы у нас не европейские, лишний раз придется убирать снег. Куда лучше законсервировать их и ждать уже весны. Это хорошо для тех, кто делал деревянный постамент, потому что очень дорого его каждый год возводить и убирать. Это хорошее послабление. У меня, несмотря на то, что все веранды никому не мешают, они не на проходных улицах, постамент никогда делать не надо было, мы этой услугой не будем пользоваться».

Чтобы оставить веранду на зимний сезон, нужно выполнить несколько условий. Согласно постановлению, владельцы обязаны чистить снег и наледь, причем даже на прилегающей территории в радиусе 5 м. Но ожидается, что мера позволит снизить финансовую нагрузку на заведения. По подсчетам департамента торговли и услуг Москвы, в зависимости от сложности работ, затраты на монтаж и демонтаж за сезон могут в среднем достигать 3 млн руб. Еще один бонус — больше гостей, говорит директор по маркетингу сети кафе Eggsellent Клавдия Резникова: «Это хорошая опция и удобная для ресторанов, потому что это позволит преобразовывать летние сооружения под зимний формат, дает дополнительные посадочные места, дает возможность развернуться и заработать чуть больше, продвинуть свои услуги. Нам кажется, что это хорошая инициатива, главное, чтобы это правда не мешало городу, прохожим. Можно в фасаде кафе отразить свою концепцию, свой бренд».

Также конструкция не должна мешать уборочной технике. Иначе власти попросят владельца ее разобрать. В целом эксперименты с разрешениями оставлять летние веранды на зимний сезон городские власти проводили последние два года. Эксплуатировать их было нельзя, напоминает ресторатор, автор канала «Сысоев FM» Александр Сысоев: «Вполне неплохо было бы в периоды, когда зимой +5, выйти с бокалом, в куртке ,сесть за стол под обогревателем и посидеть здесь 10-15 минут. Может быть, в 2024 году не так много точек это запустят, но в 2025-м даже мы думаем про то, как сделать красивую утепленную террасу для гостей как часть некой новой культуры. Если вы делаете небольшое место просто под обогревателями, чтобы люди могли выйти, обогреватели стоят абсолютно недорого, как и высокие столы».

В 2023 году в Москве было больше 3 тыс. веранд, и каждый десятый ресторан не стал ее демонтировать. Если эти конструкции теперь еще и будут работать, пожалуй, даже снегопад не помешает москвичам посидеть с бокалом глинтвейна на улице.

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Иван Корякин