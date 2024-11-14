На правых равняйсь

Республиканская партия победила на выборах в Палату представителей, что после ее победы на выборах в Сенат ознаменовало переход всего Конгресса под контроль однопартийцев новоизбранного президента США Дональда Трампа. Тем временем будущий глава Белого дома в рамках процедуры транзита власти встретился с нынешним хозяином Овального кабинета Джо Байденом. Во время беседы, длившейся около двух часов, демократ пытался убедить республиканца сохранить нынешний внешнеполитический курс США. Дональд Трамп его выслушал, но вряд ли собирается прислушаться, о чем красноречиво свидетельствуют анонсированные им назначения в его новую администрацию. В частности, все его назначенцы — непримиримые враги Китая и Ирана, друзья Израиля, сторонники прекращения российско-украинского конфликта и противники приема Украины в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий глава Белого дома Джо Байден (справа) попытался убедить избранного президента США Дональда Трампа сохранить преемственность политического курса страны, но тот, похоже, его не услышал

Фото: Evan Vucci / AP Действующий глава Белого дома Джо Байден (справа) попытался убедить избранного президента США Дональда Трампа сохранить преемственность политического курса страны, но тот, похоже, его не услышал

Фото: Evan Vucci / AP

Встреча президентов

Спустя почти полторы недели после выборов в США исчезла последняя интрига относительно того, как будет выглядеть конфигурация власти в Вашингтоне в ближайшие два года. В ряде штатов еще продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в Палату представителей, однако к 14 ноября уже стало известно, что Республиканская партия получает 218 необходимых для большинства мандатов, а значит в ее руках окажется контроль и над Белым домом, и над Сенатом, и над Палатой представителей.

Правда, увеличить преимущество по сравнению с предыдущим созывом у республиканцев не вышло. Весь последний год спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднократно жаловался, что ему приходится иметь дело с «минимальным большинством в истории». Как минимум до промежуточных выборов в 2026 году ему придется снова довольствоваться лишь незначительным перевесом в мандатах. К тому же Дональд Трамп решил взять к себе в администрацию как минимум трех конгрессменов-республиканцев, а значит на несколько месяцев — до специальных выборов для заполнения вакантных мест — контроль партии над палатой может оказаться совсем шатким. Так или иначе, Дональд Трамп надеется, что целиком республиканский Конгресс поможет ему запустить масштабные изменения в Америке.

Возвращение республиканца в Белый дом произойдет 20 января 2025 года, однако вспомнить, как выглядит Овальный кабинет, Дональд Трамп смог уже 13 ноября, когда посетил его по приглашению Джо Байдена в рамках процесса транзита власти. Встреча двух президентов, которые в ходе предвыборной гонки одаривали друг друга бранными словами и нелестными эпитетами, выглядела крайне миролюбивой.

Господа Байден и Трамп пожимали руки, шутили и проявляли не свойственную в отношении друг друга любезность.

Демократ в очередной раз пообещал республиканцу «гладкий транзит», а тот в ответ поблагодарил команду действующего президента за профессиональный подход к процессу смены главы Белого дома.

Без камер Дональд Трамп и Джо Байден, как уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, разговаривали около двух часов. «Встреча была содержательной, состоялся обмен взглядами. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, которые встали перед страной и миром»,— сказала госпожа Жан-Пьер.

Ранее действующий советник по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что во время этой беседы господин Байден планировал, в частности, убедить господина Трампа в необходимости продолжать поддержку Украины.

Прокомментировал итоги встречи и сам Дональд Трамп. По его словам, у него состоялась «действительно очень хорошая встреча», во время которой он поинтересовался у действующего президента его мнением об украинском и ближневосточном кризисах. «Он им со мной поделился… Он был очень любезен»,— сказал республиканец.

Симптоматичная команда

Несмотря на взаимное дружелюбие, проявленное уходящим и приходящим президентами в ходе встречи, назначения, которые анонсировал господин Трамп, красноречиво свидетельствуют о том, что новая администрация будет сильно отличаться от нынешней и вряд ли сохранит преемственность политики.

Изменения коснутся и внешнеполитической линии. За истекшие с момента выборов почти полторы недели будущий президент уже фактически сформировал внешнеполитическую команду, которая состоит из людей, придерживающихся «ястребиных» взглядов на отношения с Китаем и Ираном, всецело поддерживающих Израиль, выступающих за скорейшее прекращение российско-украинского конфликта и против приема Украины в НАТО. Это касается и выбранную на должность постпреда при ООН Элис Стефаник, и будущего госсекретаря Марко Рубио, и советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

В симпатиях к России эти люди, впрочем, тоже никогда не признавались, а зимой—весной 2022 года и вовсе были замечены среди сторонников помощи Киеву. Кроме того, тот же Майк Уолтц остается сторонником санкций против РФ в энергетическом секторе, что, по его мнению, может способствовать прекращению конфликта. Так или иначе, внешнеполитическая «тройка» выразила готовность помогать Дональду Трампу помирить Россию и Украину.

Между тем последние назначения, анонсированные господином Трампом, говорят о том, что в будущей администрации окажутся не только противники боевых действий, но и люди, относящиеся к Украине без всякой симпатии и, напротив, готовые понять позицию Москвы.

Так, в директора Национальной разведки республиканец выдвинул бывшую демократку Тулси Габбард. В феврале 2022 года она обвинила администрацию Джо Байдена и Североатлантический альянс в начале полномасштабного конфликта, поскольку те не «приняли во внимание законные опасения России по поводу возможного вступления Украины в НАТО». С тех пор она неоднократно призывала прекратить поддержку Киева и называла украинское правительство коррумпированным.

Кроме того, в генпрокуроры и главы Минюста господин Трамп выдвинул крайне правого конгрессмена от Флориды Мэтта Гейца — одного из самых верных своих сторонников. Как и Тулси Габбард, господин Гейц с февраля 2022 года выступает против помощи Украине со стороны США. Более того, еще в апреле 2022 года он стал одним из 10 конгрессменов, проголосовавших против возобновления программы ленд-лиза времен Второй мировой войны. Палата представителей приняла тогда новый закон о ленд-лизе подавляющим большинством голосов — 417 против 10. В феврале 2023 года господин Гейц инициировал резолюцию, призывающую прекратить военную и финансовую поддержку Украины. По его мнению, политика администрации Джо Байдена «подпитывала коррупцию» в Киеве.

Ни Тулси Габбард, ни Мэтт Гейц не будут прямо влиять на внешнеполитический курс США, однако их вероятное появление в новой администрации симптоматично.

Отметим, что решение господина Трампа выдвинуть госпожу Габбард и господина Гейца на столь важные посты вызвало недоуменную реакцию в Вашингтоне. Даже среди республиканцев нашлось немало скептиков, считающих, что оба возможных назначенца не подходят для своих постов из-за отсутствия у обоих политиков подходящей квалификации. Особое недовольство вызвал выбор Мэтта Гейца, который, придерживаясь крайне правых взглядов, за время работы в Конгрессе нажил себе многочисленных недоброжелателей. Как сообщают американские СМИ, господин Гейц стал первым выдвиженцем Дональда Трампа, по поводу которого возникли сомнения относительно возможности его утверждения в Сенате.

Алексей Забродин