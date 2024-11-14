Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Баден-Баден» продолжает судиться за строительство гостиницы в Еткульском районе

«Баден-Баден Екатеринбург» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по спору о возведении гостиничного комплекса квартирного типа на территории особо охраняемого Еткульского бора. Компании несколько раз отказали в выдаче разрешения на строительство. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Термальный комплекс в марте 2023 года подал заявление в администрацию Еткульского муниципального района для получения разрешения на строительство гостиницы на территории базы «Лесная сказка». Власти, посчитав, что таким образом будет нанесен вред Еткульскому бору, отказали в выдаче документа. В проектной документации и инженерно-геологических изысканиях было указано, что глубина техногенного насыпного грунта составляет 2 м, тогда как глубина залегания фундаментной плиты 3,4 м, следовательно, необходима будет выемка грунта. Также планируется реконструкция сети водоснабжения и местной котельной, однако наружные сети, ведущие к гостиничному корпусу квартирного типа, проектом не предусмотрены. В заключении негосударственной экспертизы указана установка площадки моечного комплекса для автомобилей, тогда как в особо охраняемых зонах возможна только площадка для сухой чистки колес.

«Баден-Баден» решил, что отказ в выдаче разрешения является незаконным и подал иск в арбитражный суд Челябинской области. Однако и в суде первой инстанции, и по итогам апелляции и кассации решение администрации признали необходимым для сохранения бора. Во время разбирательств термальный комплекс изменил проектную документацию и исключил из ее состава работы, нарушающие экосистему бора. Но кассационный суд посчитал это решение формальным, так как не была подтверждена возможность проведения всех работ с соблюдением правил. Организация сможет снова подать заявление на выдачу разрешения на строительство, когда устранит все нарушения.

На данный момент в Верховный суд РФ кассационная жалоба только поступила, о принятии ее к рассмотрению информации нет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Баден-Баден Екатеринбург» о признании незаконным отказа МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в продлении контракта на аренду участка в Еткульском районе на три года. Договор термальный курорт хотел заключить на льготных условиях. Суд первой инстанции согласился с доводами ведомства, в апелляции решение суда оставили без изменений. Росимущество отказало в продлении контракта, так как компания без положительного заключения государственной экологической экспертизы возвела несколько объектов на территории бора. К тому же, основной договор аренды участка действует до 2058 года.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...