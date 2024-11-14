«Баден-Баден» продолжает судиться за строительство гостиницы в Еткульском районе

«Баден-Баден Екатеринбург» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по спору о возведении гостиничного комплекса квартирного типа на территории особо охраняемого Еткульского бора. Компании несколько раз отказали в выдаче разрешения на строительство. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Термальный комплекс в марте 2023 года подал заявление в администрацию Еткульского муниципального района для получения разрешения на строительство гостиницы на территории базы «Лесная сказка». Власти, посчитав, что таким образом будет нанесен вред Еткульскому бору, отказали в выдаче документа. В проектной документации и инженерно-геологических изысканиях было указано, что глубина техногенного насыпного грунта составляет 2 м, тогда как глубина залегания фундаментной плиты 3,4 м, следовательно, необходима будет выемка грунта. Также планируется реконструкция сети водоснабжения и местной котельной, однако наружные сети, ведущие к гостиничному корпусу квартирного типа, проектом не предусмотрены. В заключении негосударственной экспертизы указана установка площадки моечного комплекса для автомобилей, тогда как в особо охраняемых зонах возможна только площадка для сухой чистки колес.

«Баден-Баден» решил, что отказ в выдаче разрешения является незаконным и подал иск в арбитражный суд Челябинской области. Однако и в суде первой инстанции, и по итогам апелляции и кассации решение администрации признали необходимым для сохранения бора. Во время разбирательств термальный комплекс изменил проектную документацию и исключил из ее состава работы, нарушающие экосистему бора. Но кассационный суд посчитал это решение формальным, так как не была подтверждена возможность проведения всех работ с соблюдением правил. Организация сможет снова подать заявление на выдачу разрешения на строительство, когда устранит все нарушения.

На данный момент в Верховный суд РФ кассационная жалоба только поступила, о принятии ее к рассмотрению информации нет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Баден-Баден Екатеринбург» о признании незаконным отказа МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в продлении контракта на аренду участка в Еткульском районе на три года. Договор термальный курорт хотел заключить на льготных условиях. Суд первой инстанции согласился с доводами ведомства, в апелляции решение суда оставили без изменений. Росимущество отказало в продлении контракта, так как компания без положительного заключения государственной экологической экспертизы возвела несколько объектов на территории бора. К тому же, основной договор аренды участка действует до 2058 года.

Виталина Ярховска