Жительница Башкирии подозревается в угрозе убийством дочери-подростку

42-летняя жительница Белорецка подозревается в угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) 15-летней дочери, сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

По материалам дела, в сентябре этого года школьница вернулась домой с вечерней прогулки. Мать в это время была в нетрезвом состоянии. Сначала она высказала дочери претензии из-за позднего прихода, затем стащила ее с дивана, повалила на пол, села сверху, начала рукой сжимать горло и бить по щекам. Несколько минут подозреваемая душила свою дочь, потом отпустила ее и велела уходить из дома. Школьница в пижаме добралась до своей бабушки и переночевала у нее.

Фигурантка уголовного дела признала вину, раскаялась, но отказалась от дачи показаний, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя. Несмотря на то, что мать помирилась с дочерью, уголовное дело передано в суд.

Майя Иванова