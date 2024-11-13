Музей истории ГУЛАГа временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Музей истории ГУЛАГа в Москве заявил о временном прекращении работы с 14 ноября. В сообщении на сайте говорится, что в ходе проверок были выявлены нарушения пожарной безопасности, создающие угрозу для безопасности посетителей музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Музей сообщил, что посетители могут в любое время вернуть деньги за приобретенные билеты. О том, когда музей будет вновь открыт для посещения, не сообщается.

Музей истории ГУЛАГа основан в 2001 году и занимается изучением архивов, личных вещей и предметов, найденных на местах расположения лагерей. В нем имеется постоянная экспозиция, а также временные выставки.