Букеровская премия отправилась «На орбиту»

Букеровскую премию присудили за роман, действие которого разворачивается в космосе. Награду получила британская писательница Саманта Харви. Роман «На орбите» повествует об одном дне из жизни шести астронавтов на борту Международной космической станции, раскрывая их размышления о ценности человеческой жизни. Жюри подчеркнуло, что эта книга о раненом мире, признав ее красоту и поэтичность. Помимо награды, Саманта Харви также получит 50 тыс. фунтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Alberto Pezzali / AP

Однако победа писательницы стала неожиданностью, говорит книжный обозреватель Екатерина Баева: «В этом году шорт-лист не совсем такой, как все ожидали после объявления лонг-листа. В длинном списке было очень много интересных работ, многоплановых. Шорт-лист был как будто бы немного однобоким. Были заведомо два кандидата, которые стремились к победе. Это Персиваль Эверетт, который был уже номинирован на Букеровскую премию в 2021-м с его романом The Trees ("Деревья"). Этот писатель стал достаточно популярным. Конечно, его новому роману "Джеймс" многие предрекали победу, но нужно понимать, что это американец, а Букеровская премия все-таки исторически британская, и более пристальное внимание уделяется жителям Соединенного Королевства.

Соответственно, Саманта Харви выиграла приз. Среди других номинанток она сразу была претендентом на победу, потому что ее роман Orbital короткий, очень поэтичный, нежный, красивый, это текст, который можно читать. Харви некоторые британские критики называют Вирджинией Вулф своего поколения, очень все человеколюбивое. Роман действительно гуманистический. Все размышляют в той или иной степени друг о друге, хрупкости жизни, о том, как человек разрушает планету, о добре».

Четыре года назад в России вышла книга Саманты Харви «Ветер западный». Роман-победитель «На орбите» будет издан в мае 2025 года в издательстве NoAge, которое входит в группу «Поляндрия». Пиар-менеджер издательского дома Юлия Кузьмина добавляет, что произведение становится лидером по продажам во многих странах: «Книга тронула нас своей человечностью, вниманием к ценности каждой жизни. Кроме того, самая небольшая по объему из шорт-листа книга уже сейчас во всем мире бьет рекорды продаж.

Действие происходит на Международной космической станции. В центре сюжета шестеро астронавтов: двое русских, Роман и Антон, итальянец Пьетро, японка Чи, британка Нелл и американец Шон. Все они живут и выполняют свои ежедневные задачи, а мы с ними находимся всего лишь на протяжении 24 часов из их жизни. В книге присутствует большое количество географических отсылок, но она мало напоминает атлас, хотя, конечно, обратиться к глобусу хочется.

Возможно, в этом и состоял замысел автора: через всполохи деталей пробудить у читателей интерес к далеким и близким местам на нашей планете, осознать масштаб вселенной и наше место в ней».

Пресс-служба премии отмечает, что она стала первой женщиной-победителем за последние пять лет.

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Анна Кулецкая