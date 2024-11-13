Родственные связи довели до расплаты

По долгам ООО «Русшина-Тюмень», которое входило в холдинг осужденного предпринимателя Андрея Смышляева, могут ответить его дочь Дарина Смышляева и близкая знакомая Лилия Ахметова. По мнению арбитражного суда Башкирии, рассмотревшего заявление конкурсного управляющего компании Григория Вайнштейна, они незаконно распоряжались деньгами компании. Величина ответственности будет определена после расчета с кредиторами в рамках конкурсного производства, общая сумма требований превышает 1 млрд рублей. Юристы полагают, что решение устоит в апелляции, даже если ответчики подадут жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал доказанными основания для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Русшина-Тюмень» Дарины Смышляевой (признана банкротом) и Лилии Ахметовой. Госпожа Смышляева является дочерью бенефициара компании Андрея Смышляева от первого брака, а госпожа Ахметова — его близкой знакомой.

Сумма, которую они должны будут выплатить, определится после окончания расчетов с кредиторами «Русшины-Тюмень» за счет ее конкурсной массы.

Кроме того, суд обязал Владлену Смышляеву и Диану Рекстин (бывшую жену Андрея Смышляева, мать Дарины, и ее сестру) выплатить компании 42,3 млн руб. убытков.

С соответствующим заявлением в суд обратился конкурсный управляющий «Русшины-Тюмень» Георгий Вайнштейн. Помимо Дарины Смышляевой и Лилии Ахметовой он просил привлечь к ответственности Нинель и Рината Сыртлановых (бабушка и дедушка Дарины Смышляевой по линии матери), Диану Рекстин, Ирину и Бориса Салмановых (родители жены Андрея Смышляева Ольги Смышляевой), а также Владлену, Екатерину и Александра Смышляевых.

ООО «Русшина-Тюмень» специализировалось на продаже автомобильных шин. Компания, признанная банкротом в декабре 2016 года по заявлению «Нокиан шина», входила в холдинг «Таганка», бенефициаром которого был Андрей Смышляев. В 2020 году бизнесмена экстрадировали из Италии, где он проживал последние годы. Летом прошлого года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. руб. Верховный суд республики оставил приговор в силе. Кредиторская задолженность «Русшины-Тюмень» превышает 1 млрд руб.

В суде господин Вайнштейн высказал мнение, что ответчики распоряжались деньгами, которые «выбыли из собственности» «Русшины-Тюмень». Так, в 2015–2016 годах компания передала аффилированному ЗАО «Таганка» более 222 тыс. автомобильных шин стоимостью 805,8 млн руб. Официально, отметил конкурсный управляющий, после поставки покрышки якобы сгорели на складе, хотя в тот же период «Таганка» передала шины аффилированным физическим и юридическим лицам — Лилии Ахметовой, Салмановым, ООО «Теско И» и так далее. В дальнейшем контрагенты реализовали продукцию в розничных магазинах «Таганки» в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

Ольга Смышялева, полагает конкурсный управляющий, получала от супруга денежные средства, на которые, в частности, выкупила у него недвижимость в Италии.

Дарина Смышляева в виде займов получила от деда Валерия Смышляева и матери 410,8 млн руб., $ 50 тыс. и около 105 тыс. евро.

Удовлетворяя иск частично, суд обратил внимание, что Дарина Смышляева, будучи 20-летней студенткой и не имея собственного дохода, выкупила у матери бывшую итальянскую виллу отца за 11 млн евро «в целях сокрытия от обращения взыскания». В дальнейшем она сдавала ее в аренду. По мнению суда, деньги на покупку недвижимости ей поступили от родственников за счет средств «Русшины-Тюмень».

Лилия Ахметова, указано в решении, также получала средства «Русшины-Тюмень», которая являлась «центральной фигурой в построенной модели бизнеса, поскольку именно за счет должника возможны были последующие схемы, как движения товара, так и денежных средств через подконтрольные фирмы».

Отказывая в привлечении к ответственности Ирины Салмановой, суд указал, что во всех цепочках переводов средств «Русшины-Тюмень» она была лишь «транзитным звеном» и фактически ничего не получила. В привлечении остальных лиц к субсидиарной ответственности суд также отказал, так как не нашел доказательств получения ими денег компании.

Суд также пришел к выводу, что Владлена Смышляева со своей сестрой Дианой Рекстин «содействовали в сокрытии» 42,2 млн руб.

Будут ли ответчики подавать апелляционные жалобы, вчера выяснить не удалось: в открытых источниках нет их номеров телефонов.

«Суд достаточно подробно и обоснованно установил схему вывода активов должника через цепочку взаимосвязанных лиц,— отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. — Поэтому шансы на отмену решения в апелляции можно оценивать как весьма низкие. Для успешного обжалования решения ответчикам потребуется опровергнуть происхождение полученных средств и доказать наличие реальных источников дохода. Однако материалы дела свидетельствуют об отсутствии таких доказательств».

Булат Баширов