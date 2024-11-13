Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Родственные связи довели до расплаты

Суд вынес решение по субсидиарной ответственности в деле «Русшины-Тюмень»

По долгам ООО «Русшина-Тюмень», которое входило в холдинг осужденного предпринимателя Андрея Смышляева, могут ответить его дочь Дарина Смышляева и близкая знакомая Лилия Ахметова. По мнению арбитражного суда Башкирии, рассмотревшего заявление конкурсного управляющего компании Григория Вайнштейна, они незаконно распоряжались деньгами компании. Величина ответственности будет определена после расчета с кредиторами в рамках конкурсного производства, общая сумма требований превышает 1 млрд рублей. Юристы полагают, что решение устоит в апелляции, даже если ответчики подадут жалобу.

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал доказанными основания для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Русшина-Тюмень» Дарины Смышляевой (признана банкротом) и Лилии Ахметовой. Госпожа Смышляева является дочерью бенефициара компании Андрея Смышляева от первого брака, а госпожа Ахметова — его близкой знакомой.

Сумма, которую они должны будут выплатить, определится после окончания расчетов с кредиторами «Русшины-Тюмень» за счет ее конкурсной массы.

Кроме того, суд обязал Владлену Смышляеву и Диану Рекстин (бывшую жену Андрея Смышляева, мать Дарины, и ее сестру) выплатить компании 42,3 млн руб. убытков.

С соответствующим заявлением в суд обратился конкурсный управляющий «Русшины-Тюмень» Георгий Вайнштейн. Помимо Дарины Смышляевой и Лилии Ахметовой он просил привлечь к ответственности Нинель и Рината Сыртлановых (бабушка и дедушка Дарины Смышляевой по линии матери), Диану Рекстин, Ирину и Бориса Салмановых (родители жены Андрея Смышляева Ольги Смышляевой), а также Владлену, Екатерину и Александра Смышляевых.

ООО «Русшина-Тюмень» специализировалось на продаже автомобильных шин. Компания, признанная банкротом в декабре 2016 года по заявлению «Нокиан шина», входила в холдинг «Таганка», бенефициаром которого был Андрей Смышляев. В 2020 году бизнесмена экстрадировали из Италии, где он проживал последние годы. Летом прошлого года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. руб. Верховный суд республики оставил приговор в силе. Кредиторская задолженность «Русшины-Тюмень» превышает 1 млрд руб.

В суде господин Вайнштейн высказал мнение, что ответчики распоряжались деньгами, которые «выбыли из собственности» «Русшины-Тюмень». Так, в 2015–2016 годах компания передала аффилированному ЗАО «Таганка» более 222 тыс. автомобильных шин стоимостью 805,8 млн руб. Официально, отметил конкурсный управляющий, после поставки покрышки якобы сгорели на складе, хотя в тот же период «Таганка» передала шины аффилированным физическим и юридическим лицам — Лилии Ахметовой, Салмановым, ООО «Теско И» и так далее. В дальнейшем контрагенты реализовали продукцию в розничных магазинах «Таганки» в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

Ольга Смышялева, полагает конкурсный управляющий, получала от супруга денежные средства, на которые, в частности, выкупила у него недвижимость в Италии.

Дарина Смышляева в виде займов получила от деда Валерия Смышляева и матери 410,8 млн руб., $ 50 тыс. и около 105 тыс. евро.

Удовлетворяя иск частично, суд обратил внимание, что Дарина Смышляева, будучи 20-летней студенткой и не имея собственного дохода, выкупила у матери бывшую итальянскую виллу отца за 11 млн евро «в целях сокрытия от обращения взыскания». В дальнейшем она сдавала ее в аренду. По мнению суда, деньги на покупку недвижимости ей поступили от родственников за счет средств «Русшины-Тюмень».

Лилия Ахметова, указано в решении, также получала средства «Русшины-Тюмень», которая являлась «центральной фигурой в построенной модели бизнеса, поскольку именно за счет должника возможны были последующие схемы, как движения товара, так и денежных средств через подконтрольные фирмы».

Отказывая в привлечении к ответственности Ирины Салмановой, суд указал, что во всех цепочках переводов средств «Русшины-Тюмень» она была лишь «транзитным звеном» и фактически ничего не получила. В привлечении остальных лиц к субсидиарной ответственности суд также отказал, так как не нашел доказательств получения ими денег компании.

Суд также пришел к выводу, что Владлена Смышляева со своей сестрой Дианой Рекстин «содействовали в сокрытии» 42,2 млн руб.

Будут ли ответчики подавать апелляционные жалобы, вчера выяснить не удалось: в открытых источниках нет их номеров телефонов.

«Суд достаточно подробно и обоснованно установил схему вывода активов должника через цепочку взаимосвязанных лиц,— отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. — Поэтому шансы на отмену решения в апелляции можно оценивать как весьма низкие. Для успешного обжалования решения ответчикам потребуется опровергнуть происхождение полученных средств и доказать наличие реальных источников дохода. Однако материалы дела свидетельствуют об отсутствии таких доказательств».

Булат Баширов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...