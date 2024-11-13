Умер телеведущий и шеф-повар Алексей Зимин

Российский журналист, телеведущий, шеф-повар Алексей Зимин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил журналист Роман Лошманов. Причины смерти не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Зимин в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Зимин в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин»,— говорится в сообщении в Telegram-канале господина Лошманова. Информацию о смерти Алексея Зимина «Афише Daily» подтвердили знакомые гастрожурналиста.

Алексей Зимин родился 13 декабря 1971 года в подмосковной Дубне. Он работал заместителем главного редактора журнала «Афиша», основал проект «Афиша Еда», был главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet. Сотрудничал с «Ъ» и «Ведомостями». Вел кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ. Написал книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка», «Кухня навсегда» и «Англомания».

Открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Перезапустил ресторан Центрального дома литераторов. С 2015 года жил в Лондоне. Открыл там ресторан русской кухни Zima и запустил одноименный журнал.