В Бугульме оштрафовали руководителя авиакомпании за нарушения при сборе отходов

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере охраны окружающей среды при проверке авиакомпании в Бугульме. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что авиапредприятие не организовало обустройство и содержание мест сбора твердых коммунальных отходов. Эти нарушения могут навредить окружающей среде.

Камский транспортный прокурор вынес представление руководителю авиакомпании. Авиапредприятие переоборудовало площадки для сбора отходов в Бугульме.

Росприроднадзор привлек руководителя компании к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и накоплении отходов потребления) и оштрафовал должностное лицо на 10 тыс. руб.

Диана Соловьёва