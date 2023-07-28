Еще 932 млн рублей выделят на строительство первого участка второй линии казанского метро

В Казани на строительство первой очереди второй линии метро выделят еще 932 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Средства будут направлены на работы на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Заказчиком здесь является Главстрой Татарстана. Победителю тендера предстоит заняться устройством фундаментов и оснований, верхнего строения железнодорожного пути, трубопроводов, тоннелей, штолен и искусственных сооружений.
Работы должны быть выполнены до 12 декабря этого года.
Напомним, первая очередь второй ветки казанского метро будет состоять из четырех станций. Их планируют открыть в 2027 года. Всего на эти цели выделят 41 млрд руб.