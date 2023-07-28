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Еще 932 млн рублей выделят на строительство первого участка второй линии казанского метро

В Казани на строительство первой очереди второй линии метро выделят еще 932 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средства будут направлены на работы на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Заказчиком здесь является Главстрой Татарстана. Победителю тендера предстоит заняться устройством фундаментов и оснований, верхнего строения железнодорожного пути, трубопроводов, тоннелей, штолен и искусственных сооружений.

Работы должны быть выполнены до 12 декабря этого года.

Напомним, первая очередь второй ветки казанского метро будет состоять из четырех станций. Их планируют открыть в 2027 года. Всего на эти цели выделят 41 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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