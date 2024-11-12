Радий Хабиров поднялся на 26 место в рейтинге влиятельности губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 26 место в октябрьском рейтинге влияния российских губернаторов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. По сравнению с сентябрем господин Хабиров поднялся на три позиции, набрав 6,18 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

По мнению авторов исследования, улучшение имиджа Радия Хабирова связано с форумом «Россия — спортивная держава» и состоявшимся в его рамках заседанием Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ.

Рейтинг глав субъектов основывается на опросах экспертов, среди которых — политологи, политтехнологи, медиа-эксперты и журналисты.

Идэль Гумеров