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«Ариант» подал в суд на три региона из-за приватизации заводов в 90-х

ООО «ГК Ариант», владеющая активами, включая одного из крупнейших винодельческих производителей «Кубань-Вино», обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском против властей трех регионов. Об этом сообщает РБК.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В иске компания обвиняет органы власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей в причинении ущерба в результате незаконных действий при приватизации металлургических предприятий в 1990-х годах. В частности, предприятие требует возмещения убытков, связанных с национализацией ее активов по решению суда.

Сумма иска составляет 1 млн руб., однако представители «Ариант» указывают, что фактические убытки могут достигать 105 млрд руб., соответствуя сумме, взысканной Генпрокуратурой с бывших владельцев активов за «неосновательное обогащение». Сейчас активы компании арестованы, деньги заморожены судебными приставами.

В иске также отмечается, что из-за изменения в налоговом законодательстве «Ариант» не может покрыть расходы на госпошлину, которая с 8 сентября составляет 10 млн руб. для исков на суммы свыше 1,9 млрд руб.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры взыскал в доход государства 105 млрд руб., полученные экс-бенефициарами крупных металлургических предприятий в качестве дивидендов. Среди компаний были: Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы». В результате взыскания, госсобственности перешли активы ГК «Ариант», включая «Кубань-Вино» и другие компании.

Истец ссылается на решение Арбитражного суда Свердловской области, признавшего приватизацию металлургических предприятий незаконной.

Однако 8 ноября судья оставил иск без движения, предоставив истцу срок до 9 декабря для подачи заверенных копий судебных решений, на которые ссылается компания «Ариант». Это связано с тем, что данные документы не были опубликованы из-за рассмотрения в закрытом судебном порядке.

Фил Златов

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