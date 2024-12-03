Китайские угрозы

Оценка рыночных событий потребителями иногда может говорить больше о восприятии в их глазах игроков, чем социологические опросы. Показательным может быть то, как обычные российские автолюбители видят судьбу крупнейших мировых автоконцернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На фоне появляющихся сообщений о сокращении персонала, снижении продаж, забастовках, закрытиях заводов или даже рисках банкротства компаний уровня Volkswagen, BMW или Nissan все чаще в чатах в популярных мессенджерах стали встречаться заявления, что кризис для иностранных гигантов закончится поглощением китайскими конкурентами. И других вариантов развития событий обсуждающие их граждане как будто не видят.

Понятно, что в целом повышенному интересу к теме очередного кризиса мирового автопрома способствуют громкие заголовки СМИ или тревожные посты в Telegram-каналах. В случае российских автолюбителей роль, вероятно, играет и то, что речь идет о покинувших рынок РФ брендах, на которые как раз посыпались беды. Стоит сразу подчеркнуть, что разговоры о закате мирового автопрома пока кажутся преувеличенными, о чем пишут и отраслевые издания. Как отмечают эксперты, компаниям, вероятно, придется сокращать расходы, отказаться от каких-то проектов, просить о господдержке или, как в случае с немецкой «большой тройкой» — BMW, Audi и Mercedes-Benz,— сосредоточиться на работе в премиальном сегменте. Но на конец бизнеса это не похоже. Японский Nissan, о растущих рисках банкротства которого также сообщали СМИ, как указывал «Автостат», отчитался о сохранении продаж по итогам десяти месяцев на прошлогоднем уровне и растущем экспорте машин в октябре.

Интереснее чрезмерной веры в громкие заголовки кажется трансформация образа китайских автопроизводителей для российских граждан. Видимо, по мере активной экспансии автомобильных брендов из Китая в России с 2022 года местные автолюбители стали воспринимать эти компании как игроков, способных поглотить крупнейшие мировые бренды. А ведь многие эксперты говорили о недостаточной рекламной активности многих автопроизводителей из КНР и, как следствие, слабой узнаваемости марок. Сложившийся в глазах рядовых потребителей имидж китайского автопрома в целом в таких условиях может быть неплохим подспорьем для компаний в дальнейшем увеличении доли рынка.

Впрочем, объяснение может быть и проще. Так как для российских граждан автомобили из КНР, доля которых в продажах новых машин в этом году уже оценивается в 60%, стали фактически единственным официальным импортом на рынке, то и других кандидатов на роль «поглотителя» BMW и Mercedes-Benz найти сложно.

Анатолий Костырев