Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся резервуар

Нефтебаза в Старооскольском городском округе Белгородской области атакована украинским беспилотником, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Возникший на месте происшествия пожар потушен, пострадавших нет.

«В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

11 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 15 до 17 часов средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Еще два дрона-камикадзе были сбиты над Курской областью.