В сообщество террористов приняли сержанта

Как стало известно «Ъ», в Москве суд рассмотрит уголовное дело о создании молодыми людьми террористического сообщества для нападения в День Победы в Великой Отечественной войне на воинскую часть в столичном регионе. В группу, по данным СКР, входили пять человек, один из которых являлся военнослужащим в звании сержанта. Впрочем, акцию по проникновению на военный объект по подкопу с целью поджога грузовиков удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед Вторым западным окружным военным судом (Москва) предстали пять фигурантов резонансного уголовного дела, расследованного военным следственным управлением СКР по Москве. Антон Хрипко обвиняется в организации террористического сообщества (ч. 205.4 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и в покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ). Сергей Корхов, Иван Силин и Илья Коркач — в участии в сообществе и терроризме. Кроме того, Ивану Силину инкриминируется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.3 УК РФ). В деле также фигурирует несовершеннолетний, обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности, данные которого не называются.

В военный суд дело передали не только потому, что именно он по закону рассматривает дела, связанные с терроризмом,— один из фигурантов, Сергей Корхов, на момент совершения преступления проходил срочную службу и имел звание сержанта.

По версии следствия, Антон Хрипко из своих знакомых организовал группировку для совершения теракта — «поджога или взрыва техники в воинской части в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения», в том числе о прекращении проведения СВО.

Диверсионным и другим военным навыкам фигурантов, по версии следствия, обучил Иван Силин, сам прошедший соответствующую подготовку в Польше.

Акцию, полагает следствие, фигуранты хотели приурочить ко Дню Победы — 9 мая 2023 года. Для этого они планировали через подкоп проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе и поджечь размещенные там грузовики и другую технику. Однако, как выяснилось, сотрудники ФСБ и полиции давно следили за злоумышленниками и прослушивали их телефоны.

В результате 8 мая сразу в нескольких городах Подмосковья и в самой столице была проведена операция, в ходе которой задержали с десяток фигурантов. Часть из них, в основном несовершеннолетние, пошли по делу свидетелями.

Двоим якобы уже вынесены приговоры в особом порядке — они полностью признали свою вину и активно содействовали расследованию.

Частично признавали ее во время следствия и некоторые из основных фигурантов.

После передачи дела в окружной военный суд они заявили ходатайство о рассмотрении материалов тремя профессиональными судьями, которое было удовлетворено. На предварительных слушаниях, прошедших в закрытом режиме, им продлили аресты на полгода. Вскоре процесс стартует по существу дела.

Николай Сергеев