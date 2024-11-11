В Невинномысске задержаны фигуранты дела об осквернении памятника Вечный огонь

В cледственном управлении СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении «четверых жителей соседней республики», сообщила пресс-служба ведомства. Они задержаны. Все четверо подозреваются в «осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ставропольскому краю Фото: СКР по Ставропольскому краю

По данным следствия, преступление было совершено вечером 10 ноября в Невинномысске. Молодые люди, забрались на постамент у обелиска «Вечная слава», который был воздвигнут «в память о воинах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», и осквернили горящий на территории памятника Вечный огонь. На видеозаписи с камеры наблюдения, установленной рядом с обелиском, хорошо видно, как компания юношей греет у огня ноги, подпрыгивает и что-то бросает в огонь.

Как уточнили в СКР, возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников МВД и ФСБ России. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководства следственного управления. В прокуратуре края также сообщили, что держат на контроле результаты расследования по этому делу, и в ближайшее время «суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения».

Александра Ларинцева, Пятигорск