За границей обыденности

В Palais Galliera проходит ретроспектива одного из самых знаменитых шляпников нашего времени Стивена Джонса — «Chapeaux d’Artiste». Впервые в нынешнем веке музей обращается к такому предмету, как головные уборы в качестве самостоятельной темы,— хотя предмет, безусловно, того заслуживает, при всех сложностях его выставочного представления.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Джонс, 2024

Фото: Koto Bolofo Стивен Джонс, 2024

Фото: Koto Bolofo

Шляпки и прочие головные уборы появляются практически на всех фэшн-выставках, но во второстепенной, никогда не в главной роли. Так, последний в раз Palais Galliera устраивал выставку, посвященную шляпам, в 1984 году, и героиней ее была мадам Полет, одна из самых знаменитых парижских модисток XX века. Заполнить целую выставку головными уборами одного современного автора — действительно вызов. И нельзя сказать, что создатели выставки до конца сумели справиться с этим вызовом.

В конце 1970-х, когда Стивен Джонс, учась в Saint Martins, попал на практику в лондонский дом моды Lachasse и стал там заниматься именно шляпами, уже было очевидно, что они окончательно и бесповоротно перестали быть частью женского и даже мужского гардероба и сделались предметом прихотливым, далеким от повседневности, особым образом эффектным. Идею шляпы как знака особого шика поддерживали традиции британской эксцентричности, британской королевской семьи, британских скачек и британских свадеб.

Но начинал Стив Джонс в другой британской институции, тоже своего рода традиционной и тоже эксцентричной, а именно — с британского рока. Он был одним из Blitz Kids, то есть частью того прежде всего музыкального движения, которое собиралось в клубе Blitz в Ковент-Гардене,— «новые романтики», отделившиеся в конце 1970-х от панков. Звездой этой компании была Ким Боуэн, будущий стилист и художник по костюмам, в нее входили также стилист и дизайнер Стивен Линар, члены группы Spandau Ballet, фронтмен группы Visage Стив Стрейндж (он же владелец и промоутер Blitz), Бой Джордж, самый, пожалуй, известный широкой публике персонаж. Два последних стали первыми клиентами Джонса, а Стрейндж был первым, кто заплатил за его шляпы настоящие деньги,— Джордж выменивал у Джонса шляпы на свои пиджаки.

Мир британского рока и британской клубной культуры 1980-х мог бы создать вполне красочный и выразительный контекст для выставки работ Джонса, но тут он оказался представлен в основном фото и аудио. К тому же сценограф выставки Сандра Куртен помещает шляпы в черный лабиринт, где среди черных задников, бликов и отражений в витринах их довольно сложно разглядывать. Но всматриваться стоит, потому что тут выставлены те ранние, сейчас уже легендарные вещи Джонса, которые он делал еще не для больших брендов, а именно для своих друзей,— шляпа Archbishop и рядом фото Ким Боуэн в ней или шляпа Britannia с огромным страусовым плюмажем и рядом фото Боя Джорджа с форменным выбеленным лицом и этим белым пером на голове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Cocteau», SS 2010 Фото: Peter Ashworth «Planet», SS 2013 Фото: Peter Ashworth «Je ne sais quoi», SS 2010 Фото: Peter Ashworth Шляпа Чарльза Джеймса Фото: Ben Tom «Rose Royce», FW 1996-97 Фото: Peter Ashworth «Sewing», SS 2018 Фото: Peter Ashworth Christian Dior, SS 2003 Фото: Marcio Madeira «Madame Fevrier», FW 2021-2022 Фото: Peter Ashworth «Union Jack», SS 2005 Фото: Peter Ashworth «Menuet», 2024 Фото: Peter Ashworth Comme des Garcons, SS 2006 Фото: Marcio Madeira Следующая фотография 1 / 11 «Cocteau», SS 2010 Фото: Peter Ashworth «Planet», SS 2013 Фото: Peter Ashworth «Je ne sais quoi», SS 2010 Фото: Peter Ashworth Шляпа Чарльза Джеймса Фото: Ben Tom «Rose Royce», FW 1996-97 Фото: Peter Ashworth «Sewing», SS 2018 Фото: Peter Ashworth Christian Dior, SS 2003 Фото: Marcio Madeira «Madame Fevrier», FW 2021-2022 Фото: Peter Ashworth «Union Jack», SS 2005 Фото: Peter Ashworth «Menuet», 2024 Фото: Peter Ashworth Comme des Garcons, SS 2006 Фото: Marcio Madeira

В том зале, где речь заходит об истории костюма и истории искусств как источниках референсов для Стивена Джонса, черный цвет стен немного разбавлен золотым — таким образом шляпы Джонса отделены от шляп исторических, а в зале, посвященном приезду Джонса в Париж, вернее, его постоянным поездкам из Лондона в Париж и обратно, есть немного красного. Цвет отчасти помогает, но возникает другая зрительская проблема: когда ты со всех сторон окружен черными витринами с десятками шляпок, фигуративных или абстрактных, возникает некоторое головокружение.

Лучше всего экспозиция выглядит в закрывающей части выставки, посвященной собственно моде. Тут тоже все черное, но сами луки из коллекций тех домов моды и тех дизайнеров, с которыми сотрудничал Стивен Джонс за свою долгую карьеру, настолько яркие, что справляются с чернотой. Собранные вместе, они становятся мини-энциклопедией моды последней четверти XX и первой четверти XXI века. Тут есть все экстравагантные ее герои — от Клода Монтаны, Тьерри Мюглера и Жана Поля Готье (феерическая коллекция SS 84 — Le Retour des imprimes) до Рэи Кавакубо, Вальтера Ван Бейрендонка и Джона Гальяно. Последний представлен его собственным брендом John Galliano, а также его работами в Dior, в Maison Margiela и даже в Givenchy, где он провел всего год,— двумя редчайшими платьями AW 96. Конечно, союз с Гальяно с Джонсом, то есть союз их воображений, был заключен на небесах, выставленные тут сумасшедшие луки — явное тому подтверждение.

Но Джонсу оказалась подвластна не только эксцентрика — он делает головные уборы для коллекций Алайи, для Louis Vuitton (причем как Джейкобса, так и Гескьера) и даже для Рафа Симонса, и не только времен Dior (Джонс вообще делает все головные уборы ко всем коллекциям Dior — и мужским, и женским), но и его собственного бренда Raf Simons (увы, прекращенного) — тут выставлены его минималистичные гибриды платья, платка и бейсболки, соединенных в одно целое, из коллекции AW 22.

Выставка, пусть и не очень точно организованная, тем не менее демонстрирует замечательные стилистические чуткость и гибкость Стивена Джонса, обеспечившие ему такую долгую и плодотворную карьеру, которая все еще счастливо продолжается. И так как других претендентов на его место в истории моды пока решительно не наблюдается, может оказаться, что следующую выставку шляп в Palais Galliera придется ждать еще 40 лет.

«Chapeaux d’Artiste», Palais Galliera, Париж, до 16 марта

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