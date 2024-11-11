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Радий Хабиров поручил открыть ледовые городки 20 декабря

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики поручил открыть ледовые городки 20, а не 23 декабря, как планировали в республиканском министерстве ЖКХ. Исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова предложила до 6 декабря смонтировать новогоднюю подсветку зданий, входных групп, улиц, парков и скверов и установить искусственные ели, до 20 декабря — установить живые ели и построить новогодние городки. Глава региона, комментируя ее доклад, усомнился, не будет ли поздновато.

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

«Мы даже когда-то просили до 15-го. Там новогодние настроения у детей уже пойдут»,— сказал он.

После того, как госпожа Голованова ответила, что городки всегда открывали в названные ею даты, глава Башкирии распорядился ускорить работы. Он попросил контрольное управление поставить проконтролировать выполнение поручения.

Майя Иванова

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