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Православный храм в шведском Вестеросе назвали угрозой нацбезопасности

Православная церковь в шведском городе Вестерос может быть прикрытием для шпионажа за расположенными рядом с ней аэропортом, водоочистными сооружениями и энергетическими компаниями, пишет Politico со ссылкой на экспертов. Церковь построили в декабре 2022 года. В РПЦ необходимость храма в городе объясняли «востребованностью» среди жителей Вестероса.

Фото: RefDr / Wikipedia

Фото: RefDr / Wikipedia

Специализирующийся на России исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон в разговоре с Politico заявил, что церковь является «потенциальным опорным пунктом», который можно использовать для сбора информации. «Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви»,— сказал господин Йоранссон.

Церковь, как пишет издание, расположена в «непосредственной близости» от аэропорта, водоочистных сооружений и «передовых» энергетических компаний. Население Вестероса — 130 тыс. человек, город расположен в 100 км от Стокгольма. На его территории находятся промышленные предприятия ABB, Bombardier, Westinghouse Atom, Peab, ICA Handlarnas. Строительство храма в Вестеросе началось в 2019 году. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков объяснял необходимость строительства православной церкви в городе тем, что это востребовано европейскими жителями.

В феврале 2024 года служба гобезопасности Швеции (Spo) заявляла, что представители церкви могли иметь контакты с агентами российской разведки. После этих заявлений шведское Агентство по поддержке религиозных общин объявило, что прекращает финансировать православную церковь.

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