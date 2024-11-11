В Доме со львами новый су-шеф

К команде отеля Four Seasons Lion Palace присоединился новый главный су-шеф из Италии Давиде Джакомелли. В зоне его ответственности — поддержание концепции и аутентичности всех ресторанов Дома со львами: Percorso, Sintoho, Чайной гостиной и бара Xander.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Four Seasons Lion Palace Фото: Four Seasons Lion Palace

Уроженец Ломбардии, Давиде Джакомелли вырос в семье шеф-повара — он помогал отцу с 14 лет. «Гастрономия — это не работа, не карьера, а жизненный выбор: вы, по сути, выбираете себе большую семью, где всегда дружно, шумно и очень весело»,— говорит Давиде.

Профессиональное образование он получил в университете IPSAR Caterina De Medici в Дезенцано дель Гарда, карьеру начал в 2006 году со скромной позиции ученика повара в ресторане Ristorante Erika в Сирмионе. В течение нескольких лет осваивал навыки профессии в мишленовском ресторане Trattoria Vecchia Lugana и отеле Palace Hotel Villa Cortine в Сирмионе. Затем работал почти исключительно в мишленовских заведениях в фешенебельных отелях Италии, Франции, Монте-Карло, открыл собственный ресторан Luce by Davide Giacomelli в отеле Intercontinental в Сингапуре.

«Исторический город, великая культура, престижный отельный бренд: в этом предложении сошлись все звезды,— комментирует Давиде Джакомелли свое назначение в петербургский Four Seasons Lion Palace.— Меня ждет очень вдохновляющее время. Сейчас я вовсю знакомлюсь с гастрономической культурой Петербурга и с нетерпением жду возможности поделиться с прекрасным городом своим опытом, своим взглядом и своим мастерством».

Зося Пашковская