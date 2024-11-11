Обновления в «Мечтателях»

Шеф-повар гастрономического кафе «Мечтатели» Виталий Папп добавил в меню блюда с яркими вкусами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стейк из говядины с мятым картофелем и глясом из кваса

Фото: кафе «Мечтатели» Стейк из говядины с мятым картофелем и глясом из кваса

Фото: кафе «Мечтатели»

В разделе закусок появилось два новых салата: зеленый салат с брокколи и арахисовой заправкой — теплый, с легкой кислинкой, и салат с жареной тыквой и брезаолой, в котором тыква соединена с домашним соусом понзу, сливочной рикоттой и пудрой из сельдерея. Еще одно сытное осеннее блюдо, с которого шеф рекомендует начать обед или ужин,— ростбиф с соусом верде. Это тонкие слайсы говядины, маринованные в специях и дополненные соусом на основе шпината и фисташек. Есть в новом меню и сытный бутерброд — томленая баранина на тартине с томатами, сладким виноградом, свежими листьями салата и медовыми черри.

Стоит попробовать, например, крем-суп из лесных грибов с пармезаном или томатный биск с кальмаром и черри — горячий томатный суп с кольцами кальмара фри и с пеплом из порея. В качестве основного блюда здесь готовят стейк из говядины с мятым картофелем, а дополняет его демигляс с добавлением квасного сусла и копченых специй.

В числе сладких новинок — мусс из пекана с ромом и соленым крамблом. У него настоящий вкус осени: сладкий, ореховый, с белым шоколадом и ромом.

Альбина Самойлова