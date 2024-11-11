«Центральный» как машина времени

Недалеко от Смольного собора вновь открылся большой ресторан русской кухни «Центральный». С другим меню, интерьером и актуальной концепцией, воплощающей четыре эпохи развития гастрономии в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан «Центральный» Фото: ресторан «Центральный»

Шеф-повар нового ресторана Никита Сечин хорошо известен в Петербурге. Сейчас он возглавляет кухню ресторанов Uva, «Фрегат Благодать» и «Май». За его плечами — 12 лет работы в одном из крупнейших холдингов Ginza Project, стажировки в Испании и Франции.

Меню «Центрального» — своеобразная машина времени. Здесь подают блюда из печи, известные еще в Древней Руси, и популярные в Российской империи, для чего Никита Сечин даже заглядывал в книгу «Санкт-Петербургская кухня» Игнатия Радецкого. Также готовят хиты советского времени в авторской обработке и актуальные блюда с использованием современных техник.

В меню в разделе закусок значатся, например, ржаные пончики с бычьими хвостами и трюфельным кремом; тартар из вяленого оленя с моченой брусникой и печеной свеклой; сибирские пельмени; шесть видов пирожков. На горячее подают щучьи котлеты по рецепту с берегов Волги с трюфельным пюре и пармантье; томленую гречневую кашу с белыми грибами, бычьими хвостами и муссом из выдержанного сыра; палтуса с кремом из цветной капусты с соусом шампань и щучьей икрой. Десерты тоже интересные — от экс-шеф-кондитера ресторанов Inner и Futurist Артема Грачева.

Над интерьером работала дизайнер Софья Сырцова, вдохновляясь Петербургом середины XIX века с его барочными дворцами и входившим тогда в моду русским стилем. Яркая деталь интерьера — роспись в стиле мезенской, характерной для Русского Севера.

Обширное пространство поделено на две части, и скоро в соседнем помещении откроется бистро с гастрономической лавкой.

Людмила Иванова