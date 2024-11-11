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Аллегория осени в Veter

Стиль Рестораны

В ресторане Veter — новое сет-меню из шести курсов от шеф-повара Михаила Бобылева. Каждое блюдо — со своей историей.

Фото: ресторан Veter

Фото: ресторан Veter

Нежный тартар из тунца с сорбетом из астраханского ферментированного арбуза и зеленым маслом из петрушки — воспоминание шефа о детстве на Кубани, где осенью принято солить арбузы. Третий курс сета — насыщенный грибной бульон в паре с водорослями вакаме и фаршированными сморчками — авторская аллюзия на мисо-суп и напоминание о том, что в холодную пору нужно согреваться горячими блюдами. Следующий курс — дань уважения европейской гастрономии и ресторанам fine dining. В этом блюде Михаил использовал сочетание вкусов рыбы, морепродуктов и сливок с аккомпанементом из картофельного пюре и ароматных трав с соусом биск. А перепелка с пюре из горошка с добавлением печеного яблока, эстрагона, мяты и карамелизированного лука — своеобразное напоминание о том, что осенью начинается сезон охоты на дичь.

К каждому блюду сомелье ресторана предлагает идеальную винную пару.

Альбина Самойлова

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