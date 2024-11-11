Sampo с саамской душой

На гастрономической карте России появился новый проект от холдинга «Ресторанный синдикат»: ресторан Sampo в Мурманске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Sampo Фото: ресторан Sampo

Северная кухня со специалитетами Заполярья, тщательно продуманный интерьер с дизайнерскими объектами, уникальные печи и камин с живым огнем, собственная коптильня и пивоварня, открытая кухня — это целая гастрономическая вселенная, способная стать точкой притяжения на всем Кольском полуострове.

Кухню Sampo возглавляет бренд-шеф Сергей Балакшин, известный по мурманским ресторанам премиум-класса «Тундра» и «Царская охота». В рамках авторской концепции современной северной гастрономии шеф использует старинные саамские рецепты, создавая блюда по новым технологиям и в нынешних трендах. Выбираются локальные дары природы, в том числе исключительные по качеству свежие морепродукты и рыба северных рек и морей. В разработке меню принимала участие и команда именитых московских шеф-поваров. Они отвечают за ремесленный хлеб, коптильню, мясо и пиццу. Поэтому в меню не только северные специалитеты, но и трендовые интернациональные блюда. Но лидируют, конечно, живые морепродукты из Баренцева моря: в аквариуме и огромной каменной ложе в зале ресторана — морские ежи, гребешки, устрицы, крабы.

Везде в огромном пространстве Sampo чувствуется тепло живого огня. В центре зала — дровяной камин оригинального дизайна, олицетворяющего богатства Русского Севера. В деталях его отделки — камень, дерево, железо и мех. В дровяной печи пекут хлеб, в смокере коптят мясо, птицу и рыбу, поэтому в меню есть брискет длительного томления, дикий кабан с огурцами в бурбоне, индейка и цыпленок корнишон с печеным виноградом, копченые лосось, палтус, скумбрия и окунь.

Необычна трехтонная печь с вращающимся камнем Marana — таких в мире всего четыре. Для мурманского региона она уникальна: каждый день в ней готовят пять видов пиццы, в том числе с палтусом, лососем, масляной рыбой и икрой; с кабаном и индейкой; с четырьмя видами сыров из собственной сыроварни; с лесными грибами.

В подвалах ресторана на площади 800 кв. м расположилась пивоварня, где по старинным баварским рецептам варит пиво приглашенная в Мурманск, известная на всю Россию пивовар Наталья Корепанова.

Елена Федотова