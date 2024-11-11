Regions про путешествия по стране

В ресторане современной русской кухни Regions — новый шеф-повар Максим Ражев, известный по проектам Ro и Hamlet + Jacks. Он кардинально изменил меню Regions и создал сет из локальных продуктов разных регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый шеф-повар Максим Ражев

Фото: из личного архива Максима Ражева Новый шеф-повар Максим Ражев

Фото: из личного архива Максима Ражева

«Мой сет — мое путешествие по просторам памяти. Вот моя бабушка варит кашу из топинамбура, и весь дом наполнен запахом уюта. Вот мы семьей на Черном море в долгожданном отпуске, и мама покупает рапанов на берегу и дает мне их попробовать. И как же они мне понравились! А вот раннее утро, и я в тяжелых резиновых сапогах иду за отцом с удочкой на плече, а впереди Ладога и моя первая рыбалка. Каждое блюдо — это я. Это моя жизнь. Это незабываемое»,— говорит Максим.

В меню из шести перемен представлены шесть регионов России. Сибирь — ленский омуль с заправкой из зеленого лука, красной икрой и ромейном. Дальний Восток — камчатский краб с цукини, шпинатом и соусом из имбиря. Затем Юг: черноморские рапаны с кукурузой, соусом из печеных перцев и солеными лимонами. Северо-Запад: ладожский судак с пюре из земляной груши и соусом из лесных грибов и ели. Путешествие по Центральной России — это воронежская говядина и копченая каша из булгура с белыми грибами. В конце гастрономического вояжа — Центральная Россия: тульский пряник в авторской интерпретации, мусс из чая и ягодный конфитюр.

Людмила Иванова