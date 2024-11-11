Необычные сочетания в Sky Garden

Шеф-повар панорамного ресторана Sky Garden Владимир Довалго строит свой авторский подход на балансе средиземноморской и азиатской кухни. Новое сезонное меню отражает современные гастрономические тренды, новаторство и уважение к традициям в приготовлении блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Темари с лососем

Фото: ресторан Sky Garden Темари с лососем

Фото: ресторан Sky Garden

Среди главных новинок — темари суши, которые представляют собой вариацию традиционных японских суши. В меню два вида темари: с лососем, освежающим дайконом и фирменным соусом терияки и с угрем, дополненным насыщенным соусом унаги.

Севиче из гребешка подается с лаймовым сорбетом и сливочным кремом, что придает блюду нежный сбалансированный вкус. Эффектная подача в устричных раковинах с легким туманом добавляет нотку загадочности.

Ризотто с кремом из белого трюфеля и тартаром из говядины — еще одно яркое блюдо нового меню. Крем из трюфеля делает ризотто ароматным, а нежный тартар дополняет его своей текстурой и тонким вкусом.

Стоит попробовать и новый десерт от шеф-кондитера ресторана Оксаны Навальной. «Шоколадная осень» соединяет в себе богатый вкус темного шоколада и ореховые ноты.

Людмила Иванова