Itameshi соединяет Италию с Азией

Петербургский ресторатор и шеф-повар Алексей Алексеев открыл свой третий проект в новом апарт-отеле Artstudio M103. Itameshi — не только имя ресторана, это и название мирового тренда, в котором соединяются две популярные кухни: японская и итальянская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Itameshi Фото: ресторан Itameshi

В меню виртуозно миксуются вкусы специалитетов таких непохожих стран, и в результате рождается нечто новое и оригинальное. Кенийская фасоль — в тонкой темпуре со шрирачей (разновидностью соуса чили) и терияки; пьемонтский тартар баттута — с муссом из угря и кимчи; паста казаречче — со стейком из языка и обжаренными в соевом соусе шиитаке; пицца — с креветками и кальмарами в соусе том ям. Авторский взгляд на классические рецепты, неординарные сочетания — фирменный стиль шефа, поэтому в азиатском рамене появляется итальянская поркетта, вместе с осьминогом — картофельное пюре с васаби и соус с лемонграссом, севиче из мурманского гребешка подают с сальсой из маринованного в малиновом уксусе ананаса.

Дизайном большого светлого пространства с шестиметровыми потолками занималось бюро SUITE N.7. Это тоже деликатный микс японской лаконичности с итальянскими мотивами: живые деревья, растения-бонсай, льняные шторы, дубовые панели, голубая с охрой майолика на открытой кухне, посуда в ярких сицилийских лимонах, стеклянные вазы и салфетницы из мастерской училища им. Штиглица. Символом ресторана стал цветок гибискуса, как бы соединяющий две культуры. В Японии это символ радости, процветания, обновления, а в Италии — счастья и любви.

Альбина Самойлова