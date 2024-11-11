Теплый дресс-код Cacharel

Французский бренд Cacharel пересмотрел подход к традиционному мужскому офисному стилю. В холодное время года предлагается сменить классические рубашки на трикотажные водолазки, джемперы и кардиганы, соблюдая при этом правила офисного дресс-кода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cacharel Фото: Cacharel

В коллекции бренда много вариантов из трикотажа — текстурированного или гладкого, с геометрическими узорами или в «косичку» в разной цветовой палитре. Трикотажные вещи можно носить с пиджаком и брюками, что позволит оставаться в рамках формального внешнего вида, но чувствовать себя более комфортно.

Прежде всего впечатляет многообразие водолазок. Кроме классических с высоким воротником, в коллекции есть водолазки с воротником-стойкой или укороченным воротником без подворота. Джемперы с круглым вырезом — классика трикотажного стиля, они универсальны, и носить их можно поверх рубашки и без нее, с брюками или джинсами. Добавить тепла и уюта в повседневный образ поможет кардиган на пуговицах или молнии, но этот вариант скорее уместен для неофициальных мероприятий. А самый неформальный и наиболее актуальный в сезоне предмет гардероба из коллекции трикотажа — это поло с длинным рукавом.

Новая коллекция выполнена из хлопка, шерсти и мягких синтетических волокон, благодаря которым ткань не мнется и долгое время сохраняет первоначальный вид.

Альбина Самойлова