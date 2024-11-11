Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На свет в образе бабочки

Стиль Коллекция

В Музее Фаберже проходит выставка «На свет из темноты» художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. Представлено около 100 произведений современного ювелирного искусства.

Предыдущая фотография
Брошь. Цитрин, серебро, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы

Брошь. Цитрин, серебро, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы

Фото: Ильгиз Фазулзянов

Брошь. Черные бриллианты, горячая ювелирная эмаль, ситалл, золото 750-й пробы

Брошь. Черные бриллианты, горячая ювелирная эмаль, ситалл, золото 750-й пробы

Фото: Ильгиз Фазулзянов

Брошь. Топаз, рубины, жемчуг, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы, серебро

Брошь. Топаз, рубины, жемчуг, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы, серебро

Фото: Ильгиз Фазулзянов

Следующая фотография
1 / 3

Брошь. Цитрин, серебро, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы

Фото: Ильгиз Фазулзянов

Брошь. Черные бриллианты, горячая ювелирная эмаль, ситалл, золото 750-й пробы

Фото: Ильгиз Фазулзянов

Брошь. Топаз, рубины, жемчуг, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы, серебро

Фото: Ильгиз Фазулзянов

«Этот проект — путешествие в Храм души, путь познания и поиск себя через образ бабочки, стремящейся к свету… Нам стоит только принять свет, наполниться им и жить, освещая собой окружающий нас мир»,— говорит Ильгиз Фазулзянов. Экспозиция сопровождается цитатами автора — размышлениями о трансформации общества, о свете и тьме. Центральная работа — механический ювелирный арт-объект в виде двухметрового солнечного диска.

Архитектурное оформление выставки на двух этажах нового выставочного пространства Музея Фаберже подчинено основной идее: «пути к внутреннему Храму, проходящему через колоннаду — символ духовных опор», где парят застывшие в невесомости бабочки.

Кроме основного проекта, на выставке представлена восьмиметровая ювелирная инсталляция «Цель», посвященная проблеме исчезновения редких видов животных, а также самостоятельный проект «Пробуждение», вдохновленный хрупкой красотой окружающего мира.

Зося Пашковская

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...