На свет в образе бабочки

В Музее Фаберже проходит выставка «На свет из темноты» художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. Представлено около 100 произведений современного ювелирного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь. Цитрин, серебро, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы Фото: Ильгиз Фазулзянов Брошь. Черные бриллианты, горячая ювелирная эмаль, ситалл, золото 750-й пробы Фото: Ильгиз Фазулзянов Брошь. Топаз, рубины, жемчуг, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы, серебро Фото: Ильгиз Фазулзянов Следующая фотография 1 / 3 Брошь. Цитрин, серебро, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы Фото: Ильгиз Фазулзянов Брошь. Черные бриллианты, горячая ювелирная эмаль, ситалл, золото 750-й пробы Фото: Ильгиз Фазулзянов Брошь. Топаз, рубины, жемчуг, горячая ювелирная эмаль, золото 750-й пробы, серебро Фото: Ильгиз Фазулзянов

«Этот проект — путешествие в Храм души, путь познания и поиск себя через образ бабочки, стремящейся к свету… Нам стоит только принять свет, наполниться им и жить, освещая собой окружающий нас мир»,— говорит Ильгиз Фазулзянов. Экспозиция сопровождается цитатами автора — размышлениями о трансформации общества, о свете и тьме. Центральная работа — механический ювелирный арт-объект в виде двухметрового солнечного диска.

Архитектурное оформление выставки на двух этажах нового выставочного пространства Музея Фаберже подчинено основной идее: «пути к внутреннему Храму, проходящему через колоннаду — символ духовных опор», где парят застывшие в невесомости бабочки.

Кроме основного проекта, на выставке представлена восьмиметровая ювелирная инсталляция «Цель», посвященная проблеме исчезновения редких видов животных, а также самостоятельный проект «Пробуждение», вдохновленный хрупкой красотой окружающего мира.

Зося Пашковская