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Юношеский оркестр в Филармонии

Стиль Афиша

В рамках турне по городам России 14 ноября в Большом зале Петербургской филармонии состоится концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра. За дирижерским пультом — основатель оркестра, его художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет.

Фото: Пресс-служба ВЮСО

Фото: Пресс-служба ВЮСО

Концерты коллектива пройдут в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде и Калуге. Оркестр впервые будет выступать в новом, седьмом, составе: в августе закончился большой национальный отбор в новый состав коллектива, который проходит каждые два года.

В национальном отборе 2024–2026 годов приняли участие более 900 молодых музыкантов из разных городов. За прошедшие годы (оркестр был создан в 2012 году) в прослушиваниях приняли участие более 6 тыс. юных российских музыкантов.

«Это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление,— рассказывает Юрий Башмет.— Ребята, многие из которых впервые оказались в оркестре, вдохновляют своей энергией и искренностью. Сейчас для них оркестр — это не только школа музыки, но и школа жизни. Представьте, ребенок в 13 лет впервые сидит в оркестре, слева кто-то играет, справа... Это еще и школа общения, вежливости. И школа быта. Они переезжают с места на место, их заселяют в отели, им надо встать в пять утра, чтобы в шесть уже выехать, пересесть из поезда в автобус, потом репетиция, концерт…»

В программе турне прозвучат шедевры классической музыки: симфония № 8 «Неоконченная» Франца Шуберта, фрагменты из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Альфреда Шнитке (к 90-летию со дня рождения композитора) и Легендарная симфония № 5 Дмитрия Шостаковича.

За 12 лет своего существования коллектив много раз выступал в лучших концертных залах мира (в Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле, Сингапуре). Оркестр неоднократно выходил на сцену в 19 регионах нашей страны, принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

«Молодые музыканты, прошедшие школу нашего коллектива, трудоустроены в ведущие федеральные симфонические оркестры. Практически в каждом симфоническом оркестре России есть музыканты, прошедшие школу Всероссийского юношеского симфонического оркестра»,— добавляет маэстро Юрий Башмет.

С 2023 года коллектив проводит ежегодный Фестиваль юношеских оркестров мира в Москве. В российских регионах на постоянной основе работают образовательные центры Юрия Башмета для молодых музыкантов, проходит девять ежегодных музыкальных академий. В четырех регионах России уже созданы постоянно работающие филиалы коллектива. В 2024 году оркестр получил статус федерального.

Зося Пашковская

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