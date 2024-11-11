Фламенко как озарение

Новый спектакль «Ночь. Архитектура бессонницы» испанского театра фламенко Рафаэлы Карраско впервые приедет в Россию. 21 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет петербургская премьера в рамках международного фестиваля «Дягилев P.S.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фестиваль «Дягилев P.S.» Фото: фестиваль «Дягилев P.S.»

17 ноября спектакль представят на сцене Кремлевского дворца в Москве. Он уже получил сразу несколько престижных танцевальных премий. Зрелищная постановка объединяет в себе танец фламенко, инструментальную музыку и вокал.

Спектакль «Ночь. Архитектура бессонницы» критики называют новым шедевром Рафаэлы Карраско, режиссера и известной исполнительницы фламенко, и драматурга, актера и поэта Альваро Тато. Для них это уже третья совместная постановка.

Рафаэла Карраско с 2013 по 2016 год руководила Национальным балетом Андалусии. В 2023 году она получила Premio Nacional de Danza — высшую награду Испании в области танца, которая вручается лучшему хореографу и лучшему танцовщику любого жанра раз в год.

«Вдохновением для создания спектакля, конечно, послужила традиция фламенко. Но не только,— рассказывает Альваро Тато.— Важную роль сыграла поэзия, воспевающая ночь и ее метафоры: от испанской народной песенной традиции до авторов эпохи барокко — Лопе де Вега и Луиса де Гонгора, от поэтов-мистиков, таких как Сан-Хуан де ла Крус и Сор Хуана Инес де ла Крус, до поэтов-романтиков, символистов и модернистов — среди которых Густаво А. Беккер, Антонио Мачадо, Розалия де Кастро, Хуан Рамон Хименес».

Зося Пашковская