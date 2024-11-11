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Териберка притягивает туристов

Стиль Маршруты

Здесь, на берегу Баренцева моря, чувствуешь себя на краю земли. Да так оно и есть! Но вот что удивительно — маленький поселок Териберка на Крайнем Севере России, еще недавно полузаброшенный, сегодня обещает стать туристической Меккой. И тому есть несколько причин.

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Киты появляются у берегов Териберки круглый год

Киты появляются у берегов Териберки круглый год

Фото: freepik / wirestock

Охотники за северным сиянием специально едут на Кольский полуостров

Охотники за северным сиянием специально едут на Кольский полуостров

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Киты появляются у берегов Териберки круглый год

Фото: freepik / wirestock

Охотники за северным сиянием специально едут на Кольский полуостров

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

В 2022 году, по данным комитета по туризму Мурманской области, в Териберке побывало около 40 тыс. туристов. А в 2023 году туристический поток увеличился на 51%. И это притом, что добраться до этого места возможно только по единственной трассе, расстояние от Мурманска составляет 130 км. Трасса непростая, да еще и один ее отрезок сейчас модернизируют, поэтому часть дороги закрывается на весь день — открывают ее на 40 минут два раза в день, утром и вечером. Из Мурманска ходит раз в день автобус — только вечером, а отбывает из Териберки на следующий день рано утром. Есть еще такси, но все-таки собственный автомобиль предпочтительнее.

Это оторванное от большой земли старинное поморское поселение с XVI века переживало в своей богатой истории разные времена. Как сообщается на сайте правительства Мурманской области, в начале ХХ века в Териберке были развитые тресковые и акульи промыслы, которыми занимались в основном норвежцы, имевшие здесь свою «факторию» и магазин. Упадок населенного пункта начался в 60-х годах ХХ века, когда административный центр перенесли в город Североморск. В процессе были ликвидированы рыбозавод и колхоз «Мурманец» вместе со звероводческой фермой. Поселок опустел и стал заброшенным уголком Заполярья. До 1984 года в Териберку на машине было не добраться, автомобильного сообщения не было — только по морю или вертолетом.

Сегодня Териберка сохраняет следы постперестроечного запустения — из некоторых, кстати, получились любопытные артефакты, как, например, из кладбища кораблей. Эти полузатонувшие на мелководье металлические скелеты рыболовецких судов выглядят совершенно фантастической инсталляцией, будто специально созданной для здешнего ландшафта. Еще один примечательный объект — огромный скелет ископаемого животного из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» — сейчас скелет закрыт на реставрацию. Это бутафория для кинокартины, которую здесь же и снимали, но эти кости идеально вписались в окружающую среду и вполне органичны на фоне воды, камней и тундры.

Сегодня в Териберке постоянно живут 522 человека, а среди хаотичных строений и заброшек стали появляться очаги туристической инфраструктуры: кафе, рестораны, отели и небольшие коттеджи с панорамными окнами, выходящими на море и песчаные пляжи. И весь этот эклектичный микс — большое преимущество места: это та самая аутентичность, которую трудно найти в популярных туристических местах с хорошо спланированным антуражем.

Надо сказать, что Баренцево море — это мощное зрелище. Известно, что оно не замерзает, но открытием для того, кто здесь впервые, становится его цвет — оно отливает лазурью южных морей, что среди суровых голых сопок кажется нереальным. Огромные тяжелые волны, увенчанные белыми барашками, поднимаются, будто в замедленной съемке, и с шумом накатывают на чистейший песок пляжа, мелкий, как просеянная мука. Конечно, стоит добраться до пляжа «Яйца дракона», который находится в особой охраняемой зоне. Ходить по нему непросто: он весь плотно усеян крупными вертикально стоящими камнями яйцеобразной формы, создающими какой-то инопланетный пейзаж. Особенно необычно пляж выглядит, когда выпадает первый снег. Кстати, суровые зимы вовсе не препятствие для поездок сюда — наоборот. Потому что именно в это время можно наблюдать северное сияние во всей его красе и мощи.

Оказывается, сияние бывает не только зеленого цвета, но и фиолетового и даже с оттенком красного. Сезон «авроры», как еще его называют, в Териберке наступает примерно с начала сентября и длится до середины апреля. Охотникам за северным сиянием стоит бронировать отели в поселке за полтора-два месяца до наступления сезона, иначе можно остаться без жилья. А ехать сюда, конечно, нужно на несколько дней. Еще и потому, что есть еще одна возможность испытать невероятные ощущения: увидеть в Териберской губе китов.

Зимой у берегов Териберки появляются горбатые киты, именно они любят эффектно выпрыгивать из воды. На морские прогулки отправляются в составе организованных групп, зимой выход в море осложняется погодными условиями. Но если повезет, то китовый хвост над водой или даже впечатляющий прыжок этого гигантского животного можно увидеть и с берега.

А еще в Териберке умопомрачительные морепродукты. Каждый день дайверы достают из морских глубин и тут же буквально приносят в местные кафе и рестораны свежий улов: мидии, модиолусы, трубачи, гребешки и морские ежи разделываются тут же, при заказе, на глазах у посетителей. И у этих даров моря вкус такой, как нигде больше.

Елена Федотова

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